Invitan al Cuarto Conteo Navideño de Murciélagos en el Parque de la Salud

El Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay (PCMPy) convocó a la ciudadanía a participar del Cuarto Conteo Navideño de Murciélagos, que se realizará el próximo sábado 13 de diciembre, de 17:30 a 21:00, en el Parque de la Salud. La actividad es gratuita, abierta a todo público y no requiere inscripción previa.

El evento busca visibilizar las especies de murciélagos que habitan en áreas urbanas de Asunción, resaltar su importancia ecológica y promover acciones para su conservación. La iniciativa forma parte de una jornada simultánea realizada en varios países de Latinoamérica bajo la coordinación de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Conservación de los Murciélagos (RELCOM). Paraguay participa desde 2022 a través del PCMPy.

El Conteo Navideño combina investigación científica, educación ambiental y participación ciudadana. Durante la actividad se emplearán herramientas como detectores ultrasónicos para bioacústica, así como redes de niebla, que permiten registrar la presencia y comportamiento de distintas especies. Estas experiencias motivan a estudiantes de áreas ambientales a involucrarse en investigaciones sobre murciélagos en el país.

Además del componente científico, el encuentro incluirá actividades lúdicas para niños y adultos, con el propósito de desmitificar creencias negativas y destacar el papel fundamental de los murciélagos en los ecosistemas urbanos. Los organizadores remarcan que estos animales no representan un peligro, sino que aportan beneficios al bienestar colectivo.

Este año se suma el proyecto de divulgación “Guardianes de la Noche”, que promueve la valoración ecológica y cultural de animales nocturnos. Durante el evento se distribuirán libros de cuentos y se proyectará una historia dirigida al público infantil.

Labor del PCMPy

El Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay, creado en 2012 e integrado a RELCOM, está conformado desde 2019 por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) de la Universidad Nacional de Asunción, además de colaboradores externos. Su misión es promover la preservación de los murciélagos y los ecosistemas donde habitan.

La coordinación general está a cargo de la bióloga Gloria González de Weston, mientras que los ejes de Educación Ambiental, Conservación e Investigación son liderados por las biólogas Norma Araujo, María Belén Barreto y María Elena Torres, respectivamente. Actualmente, el PCMPy desarrolla proyectos de investigación y actividades educativas con el apoyo de 20 voluntarios activos.

Los organizadores destacan que la conservación es un esfuerzo colectivo, donde la participación ciudadana contribuye a ampliar la información científica, fortalecer el monitoreo de la biodiversidad y fomentar una cultura de respeto hacia los murciélagos.