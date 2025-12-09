Video: ¿cómo consultar datos sobre programas del Ministerio de Desarrollo Social?

En un breve video publicado hoy en redes sociales, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un recordatorio a la ciudadanía de que información sobre programas y proyectos ejecutados por la institución y otra información útil está disponible de forma abierta en su página web.
Para acceder a esa información, las personas interesadas simplemente deben ingresar a la web www.mds.gov.py y buscar el botón con la información que requieran.
Entre la información allí disponible se encuentra el listado de beneficiarios del programa de pensiones de adultos mayores, de participantes del programa de asistencia social Tekoporâ o archivos descargables de informes de rendición de cuentas de la institución.
El portal del Ministerio de Desarrollo Social permite también realizar denuncias de irregularidades relacionadas con el programa de alimentación escolar “Hambre cero”.