Alumnos del Conservatorio de Músicas Ha Che Valle de la capital de Misiones ofrecieron un concierto navideño

En la Catedral de San Juan Bautista se realizó el tradicional concierto navideño de los alumnos del Conservatorio de Músicas Ha Che Valle, donde más de 300 chicos interpretaron piezas musicales, como Villancicos Navideños de Agustín Pío Barrios y Ángeles Cantando están.

El público pudo también apreciar la participación de violines, acordeón, bandoneón, guitarra, instrumentos de viento y percusión, orquestas de cuerda, coros de niños y jóvenes, y la Orquesta Típica Ymaguareicha. En la ocasión también se realizó la ceremonia de graduación de siete alumnos de las carreras de lenguaje musical y guitarra popular.

“Estamos cerrando este año lectivo 2025 con mucha música y alegría, con sueños cumplidos para el conservatorio. Fue un año con muchos logros y uno de ellos fue el primer Festival Nacional de Guitarra denominado «Mil Guitarras a Mangoré»”, indicó la directora de la institución, Gladys Duarte.

El conservatorio cuenta con más de 20 carreras musicales acreditadas por el Ministerio de Educación y Ciencias, donde están participando de lunes a sábado alumnos de diferentes edades. “En esta ocasión estamos teniendo siete jóvenes que se están graduando en lenguaje musical y guitarra popular”, agregó Duarte.

La directora del conservatorio finalizó diciendo: “Estoy orgullosa de los talentos que tenemos en San Juan Bautista, realmente esta es una ciudad cuna de talentos donde cada día estamos descubriendo maravillosos chicos en todas las modalidades de la música”, concluyó Gladys Duarte.

