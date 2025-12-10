Estiman que la festividad de Caacupé generó cerca de USD 25 millones en movimiento comercial

Riveros explicó que se tuvo 450 puestos para vendedores locales y 250 para vendedores de afuera.

Cada puesto pagó entre G. 200.000 a 400.000 de acuerdo al espacio que utilizaban.

Los comercios instalados especialmente para la festividad y negocios fijos del casco urbano trabajaron de manera ininterrumpida para atender la enorme afluencia de peregrinos.

El jefe comunal resaltó que se recibieron a más 2 millones de personas en la capital espiritual y que la festividad de Caacupé generó cerca de USD 25 millones en movimiento comercial.

Señaló que todos los espacios habilitados estuvieron completamente abarrotados de gente, y que incluso comerciantes que llegaron desde otros puntos del país registraron ventas superiores a las esperadas.

A pesar de la presencia de vendedores de otras ciudades, Riveros remarcó que una gran parte del movimiento económico quedó en la capital espiritual del país.

“Estoy aseguro que por lo menos USD 20 millones quedaron dentro de Caacupé, y eso va a ayudar muchísimo al sostenimiento de la ciudad. Esto beneficia no solo a los comerciantes, sino también a los trabajadores informales, servicios, hoteles y a toda la cadena que se mueve alrededor de la festividad”, afirmó.

Impulso comercial

El intendente agregó que este dinamismo comercial genera un impulso importante para el cierre del año, ya que diciembre suele ser también un mes de alta demanda para los comercios locales. Anticipó que la comuna continuará acompañando este proceso mediante controles, ordenamiento y apoyo logístico.

De esta manera el intendente Diego Riveros enfatizó que en los próximos días tendrán cifras más precisas sobre el movimiento económico general, pero aseguró que las proyecciones muestran que el 2025 marcó un hito para Caacupé, tanto en participación de fieles como en ingresos para la comunidad.

