Mala praxis habría ocasionado muerte de una joven estudiante de Juan Manuel Frutos

Según relató Samuel Casco, en la tarde del 29 de noviembre su hija presentó fiebre y dolor en todo el cuerpo, y ante la situación la madre la llevó a consultar en la sala de urgencias del Hospital Distrital de Juan Manuel Frutos. En el lugar fueron atendidas por un médico y una licenciada en enfermería que se encontraban de guardia. Tras el diagnóstico, el médico solicitó la compra de una jeringa debido a que en el hospital no había dicho insumo, pero tras la compra les informaron que el inyectable ya fue aplicado y que la joven podía volver a casa.

Posteriormente, el domingo 30 de noviembre la joven empezó a quejarse de fuertes dolores en la zona donde se aplicó el inyectable, acompañados nuevamente de fiebre. Ante la situación, la madre la llevó al Centro de Salud de J. Eulogio Estigarribia, donde fue internada por unas horas y registró una mejoría, pero la situación solo duró unas horas, ya que en horas de la noche volvió a descompensarse y los médicos de guardia decidieron derivarla al Hospital General de Coronel Oviedo. Allí, tras varias horas, se consiguió una cama de terapia intensiva, donde permaneció por una semana hasta que, en la noche del martes, perdió la vida.

El padre de la víctima, Samuel Casco, relató que los médicos del Hospital General de Coronel Oviedo diagnosticaron como causa de muerte una infección generalizada que se habría producido por una mala praxis en la aplicación del inyectable, lo que habría permitido que bacterias ingresaran al torrente sanguíneo y terminaran infectando mortalmente órganos vitales de la joven.

Ante la situación, decidieron denunciar el caso en la Fiscalía, quedando a cargo de la fiscal de la Unidad I de J. Eulogio Estigarribia, Sonia Estigarribia, quien habría solicitado que esta mañana el cuerpo sea enviado al laboratorio forense de Asunción para realizar la autopsia correspondiente.

Al respecto, ABC intentó conversar con la agente fiscal Sonia Estigarribia, pero tras varias llamadas y mensajes, respondió por WhatsApp que estaba participando de un juicio oral y público y que estaba indispuesta a atender el teléfono celular. No obstante, adelantó que solicitarán todos los informes y realizarán la autopsia respectiva como anticipo jurisdiccional en Asunción.

Por su parte, la directora del Hospital Distrital de Juan Manuel Frutos, Dra. Giselle Benítez, dijo que la paciente tuvo una primera atención en el hospital local y se le aplicaron los procedimientos normales según el caso presentado. Indicó que posteriormente la paciente fue derivada a varios otros centros asistenciales, cuyos procedimientos deberán ser analizados para determinar si pudieron influir o no en su muerte. Señaló que el caso está siendo investigado y que actualmente no puede dar un informe más detallado. Añadió que hasta el momento no se tiene aún imputados.