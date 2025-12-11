Bebé tragó un “arito”: instan a tener cuidado con objetos pequeños

Reciente fue intervenida una bebé de 10 meses, que llegó al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), después de cinco días de fiebre persistente, diarrea y una primera sospecha de infección urinaria, sin embargo, el problema era otro: un cuerpo extraño dentro de su organismo.

Comentan que es una constante en el área de pediatría que lleguen pacientes de corta edad con problemas respiratorios, cuyos síntomas suelen confundir, hasta que una radiografía muestra el cuerpo extraño alojado en alguna parte de su organismo.

En este caso particular, la pequeña de 10 meses llevaba varios días con fiebre, por lo que sospechaba de una infección urinaria.

Finalmente, el estudio de imagen, reveló el diagnóstico: un arito estaba profundamente atascado en la faringolaringe y fue sometida a un procedimiento.

Los médicos señalan que fue difícil, delicado, tenso, “de esos que te obligan a poner alma, técnica y templanza al mismo tiempo”.

Recordaron que los cuerpos extraños aspirados por niños son más frecuentes de lo que uno se puede imaginar.

Los principales son: botones, aritos, semillas, perlas y tornillitos. “Todo lo que para un adulto es inofensivo, para un bebé puede ser una emergencia vital”.

Instan a no subestimar un episodio de atragantamiento, tos súbita o irritabilidad sin causa, ni la fiebre persistente, ya que síntomas vagos pueden ocultar algo más.

También señalan que las radiografías y la consulta oportuna pueden salvar vidas, y que la prevención siempre será la mejor herramienta.