Salud Pública “desviste” al Incan para equipar el Ineram, denuncian

En un desesperado intento de acallar las necesidades denunciadas frecuentemente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (Ineram), el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) autorizó el traslado de una costosa Torre de Broncoscopía desde el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

La compra del equipo biomédico, considerado esencial para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, es solicitado desde hace tiempo por el hospital especializado en enfermedades respiratorias, ya que aporta en el diagnóstico de diversas afecciones pulmonares y de las vías respiratorias. No obstante, en lugar de adquirir un nuevo equipo, Salud Pública procedió a “desnudar un Santo para vestir a otro”.

Un documento, dirigido a la doctora Jabibi Noguera, directora general del Incan, con fecha del 6 de noviembre y firmado por el viceministro de Atención Integral, Saúl Recalde, y la ministra de Salud, María Teresa Barán, indica que la decisión de traslado está justificada, asegurando que es para una “optimización de uso”.

No obstante, la falta de este equipo médico en el Incan, dejaría sin un respaldo crucial a los pacientes oncológicos, obligándolos a realizar un viaje prolongado desde Capiatá, donde está el instituto, hasta Asunción, para acceder a diagnósticos vitales en el Ineram, lamentaron profesionales médicos que pidieron no ser identificados por temor a represalias.

“Desnudar un santo para vestir a otro”, dicen médicos

El acto de trasladar el equipo utilizado para Video Fibrobroncoscopía, es calificado por especialistas del hospital oncológico como “desnudar un santo para vestir a otro”.

En la orden de traslado remitida al Incan, se puede leer a detalle la remoción de cuatro componentes:

Videobroncoscopio Fujifilm EB 530T

Monitor LCD Fujifilm CDL-1909A

Procesador Fijifilm EPX-2500

Carro de Endoscopia Fijifilm System Cart PC-410

El documento, firmado por las autoridades de Salud Pública, alega que el traslado se fundamenta en la “necesidad de optimizar el uso” en el Ineram, donde supuestamente hay “mayor demanda de procedimientos broncoscópicos y capacidad instalada”. Asimismo, se asegura que el Incan dispone de equipos similares, por lo que el traslado “no afectará la continuidad de los servicios”.

Sin embargo, los médicos del hospital oncológico indican que este equipo es indispensable para obtener biopsias de lesiones sospechosas y tumores cercanos al pulmón, siendo la principal herramienta diagnóstica para confirmar la presencia y extensión del cáncer.

Un calvario para el paciente

El Incan es el centro de referencia nacional que recibe a pacientes oncológicos de todo el país. Según especialistas, el traslado de la Torre de Broncoscopía, dejará sin un respaldo inmediato a estos pacientes, quienes ahora deberán desplazarse hasta el Ineram, para realizarse este estudio. Este viaje, entre Capiatá y Asunción, puede representar un trayecto de hasta tres horas en el transporte público para muchos pacientes que ya se encuentran en condiciones delicadas.

Un equipo de broncoscopía nuevo tiene un costo de mercado estimado de US$ 60.000, una cifra que los médicos alegan que no es excesiva, considerando la necesidad crítica de diagnóstico temprano en el centro respiratorio más importante del país.

Respuesta del Incan

ABC corroboró con fuentes del Ineram si la Torre de Broncoscopía ya había sido instalada en el hospital, pero a la fecha, el equipo no fue ni siquiera entregado por el Ministerio de Salud.

Consultada sobre el traslado del equipo biomédico, la directora del Incan, Jabibi Noguera, respondió que se autorizó la entrega debido al escaso uso que le daban. Afirmó que el hospital oncológico tenía dos Torres de Broncoscopía, por lo que la entrega de uno, no afectaría la atención de los pacientes.

Según dijo a ABC, en el Incan apenas se realizan entre 2 a 4 estudios de Video Fibrobroncoscópicos al mes, por lo que disponer de dos equipos resulta innecesario.

Antecedente de pérdida de piezas de equipo en el Incan

En agosto de 2024, el exdirector del Incan, doctor Raúl Doria, avalado por la ministra de Salud, María Teresa Barán, autorizó el desmantelamiento de uno de los dos equipos de braquiterapia del hospital, alegando también un supuesto poco uso.

En aquel entonces, Doria había indicado que el equipo sería donado al sur del país, pero tras ser desarmado, el equipo nunca fue trasladado.

A inicios del 2025, la actual administración del Incan denunció ante el Ministerio Público que varias piezas se habían perdido del depósito del hospital, afectando gravemente la capacidad de servicio de la institución, que finalmente tiene un solo equipo de braquiterapia en funcionamiento.