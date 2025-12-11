Hospital Nacional de Itauguá: niño lleva más de un mes sin mejoría y su padre pide respuestas

Arnaldo Arce denuncia que su hijo de 11 años permanece internado desde hace más de un mes en el Hospital Nacional de Itauguá, sin mostrar mejoría y acusa a las autoridades médicas de negarle el traslado al Hospital Acosta Ñu. El padre afirma que recurre a la prensa ante la falta de respuestas por parte del centro asistencial y del Ministerio de Salud.

Arce señala que el menor, quien ingresó por un cuadro de apendicitis y posteriormente fue sometido a dos cirugías debido a complicaciones, se encuentra cada día en peor estado. Según relata, su hijo lleva más de 30 días sin poder alimentarse correctamente, continúa con vómitos persistentes y no registra avances clínicos.

“Ya son un mes y 8 días, y es muy complicada nuestra situación porque no resuelven el caso de mi hijo. En un mes ya tuvo dos cirugías, yo no veo mejorías. Cada día amanece peor, el vómito no le para, hace un mes no come, y no me dan una solución”, expresó.

Pide el traslado del menor

El padre también denuncia que el director del Hospital de Itauguá, Miguel Ferreira Bogado, se niega a autorizar el traslado del menor al Acosta Ñu, donde considera que el niño podría recibir una atención más especializada.

“El director no me está dando el traslado. No nos quieren soltar. No nos dan la autorización. Nos mienten. Mi hijo depende solo de mí. Recurro a la prensa para que esto llegue a la ministra de Salud, porque la vida de mi hijo está en juego”, manifestó Arce.

Lea más: Esto dice el director del Hospital Nacional tras denuncia por negligencia médica en caso de niño de 11 años

Director había negado negligencia

Desde la dirección del Hospital Nacional, Ferreira Bogado había explicado previamente que durante la intervención por peritonitis pueden surgir complicaciones normales debido a la anatomía interna, como el sangrado de pequeñas venas del epiplón mayor durante su liberación.

Indicó además que el niño presentaba una malrotación intestinal congénita, lo que implicaba que el apéndice no estaba ubicado en su posición habitual. El director negó que haya existido negligencia médica y sostuvo que lo ocurrido corresponde a complicaciones posibles en una cirugía de peritonitis aguda generalizada de origen apendicular.

La familia continúa reclamando una respuesta urgente mientras el menor permanece internado sin evolución favorable.