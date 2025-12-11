US$ 28 millones: Junta dio entrada a pedido de préstamo de Bello para pagar aguinaldos

La Junta Municipal de Asunción, en sesión extraordinaria, este jueves, dio entrada al pedido del intendente, Luis Bello (ANR-cartista), de la autorización para contraer un préstamo de G. 184.000 millones (US$ 28 millones, al tipo de cambio de hoy). Según su propio Gabinete, el endeudamiento es para pagar aguinaldos y deudas dejadas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

Los concejales enviaron el mensaje a la comisión de Hacienda para su estudio durante la próxima semana. La sesión fue acompañada de cerca por representantes de los sindicatos, quienes presionan por el pago del aguinaldo, y por los jubilados y pensionados de la Caja Municipal, a quienes Bello prometió un desembolso importante con ese dinero.

El concejal Humberto Blasco (PLRA), señaló que, a su parecer, la Junta debería tomarse todo el tiempo disponible para analizar el pedido. Remarcó que la última sesión del año podría realizarse el martes 30 de diciembre, aunque no descartó que la comisión dictamine el mensaje para el miércoles 17 de diciembre.

Blasco dijo que la comisión no solo debe analizar el pedido del intendente, sino que debe estudiar el destino del dinero prestado, las tasas de interés y la capacidad de pago. “Tenemos que ver si existe proporcionalidad entre lo que se quiere prestar y la capacidad de pago, de acuerdo con el flujo de ingresos de la Municipalidad, de este año y del año anterior”, dijo.

Detalles del préstamo

El concejal Álvaro Grau (PPQ) señaló que el planteamiento del intendente es un préstamo “bajo la modalidad de un fideicomiso“, en la cual tres entidades financieras -Basa, GNB y Continental- darían el crédito, pero el Banco Continental daría el aval, “a un 13% anual” de interés, “2% más” que el anterior crédito, y un plazo de pago de 12 meses, según dijo.

El edil señaló que, ya en septiembre, algunas entidades financieras hicieron ofrecimientos, pero que luego dieron marcha atrás, por lo que finalmente el intendente decidió admitir esta modalidad de crédito en la que un conjunto de bancos presta el dinero.

Grau criticó que se vuelva a recurrir al endeudamiento como respuesta a la crisis generada por medidas similares. “El intendente anterior había sacado US$ 39 millones que no pudo pagar. Un año antes había sacado otro préstamo, del cual había pedido incluso permiso para dejar de pagar”, reclamó.

El opositor criticó además que la Intendencia proponga como medidas de “mitigación” las mismas que la administración anterior. “Hablan de una lista negra de morosos para que la gente pague, que van a digitalizar el catastro, que van a ser muy eficientes a partir de ahora en la aprobación de planos para la construcción. Es lo mismo de siempre”, dijo.

Sindicatos y jubilados, expectantes

Alberto Gaona, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción (Sitrama), dijo que tienen esperanzas de que los concejales cumplan con la promesa de aprobar el préstamo. “De eso depende el cobro de nuestros aguinaldos y otros compromisos”, remarcó.

Floria Galeano, vocera de los jubilados, señaló que tras la sesión mantuvieron una reunión con Miguel Sosa, presidente de la Comisión de Hacienda, quien les prometió que el pedido de préstamo tendría dictamen el lunes e ingresaría al plenario el miércoles 17 para su aprobación.

Galeano remarcó que para ellos, la promesa del intendente es su “último cartucho” para seguir resistiendo. Aunque no precisó el monto que les prometió el intendente, señaló que serviría para cubrir el desembolso de al menos dos meses de haberes para los jubilados.

Intendente viajero

En coincidencia con el ingreso del pedido de préstamo, el intendente, Luis Bello también comunicó a la Junta Municipal que estaría ausente del país desde este jueves 11 de diciembre hasta el martes 16 del mismo mes. El motivo obedece a un viaje al Estado de Israel, aunque no explicó el motivo de este.

El préstamo

La intención de obtener un préstamo bajo la figura del “déficit temporal de caja” fue confirmada a fines de noviembre por Máximo Medina, jefe de Gabinete del intendente, Luis Bello. El funcionario había afirmado que el destino del dinero sería el pago de salarios, aguinaldos y deudas que dejó el exintendente Rodríguez.

Pese a que, días después, Bello intentó negar las gestiones para el préstamo, a inicios de diciembre, Hugo Martínez, director de Administración y Finanzas de la comuna, confirmó que la administración continuaba en la búsqueda de una entidad bancaria que otorgara el aval a la operación.

Los exconcejales de Asunción Federico Franco Troche y Julio Ullón coincidieron en señalar la ilegalidad de la intención, atendiendo a que el préstamo no cumpliría con uno de los requisitos establecidos en la Ley 3966, Orgánica Municipal para considerarse un “déficit temporal de caja”.

Específicamente, la citada norma establece, en su artículo 196, que se requiere que el préstamo sea honrado dentro del ejercicio fiscal correspondiente, es decir, antes del 31 de diciembre de 2025.