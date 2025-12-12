Asunción: vecinos temen inundarse, mientras Junta “cajonea” cambios al desagüe de General Santos

Vecinos de Las Mercedes, Asunción, denuncian que el desagüe pluvial de General Santos y San Antonio continúa “trancado” en la gestión del intendente, Luis Bello (ANR- cartista). Su antecesor Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), prometió la obra con los bonos G8, pero el dinero ya no está. A días del plazo para su conclusión, el 31 de diciembre, la obra tampoco existe.

Juan Morales, poblador de la zona, contó a ABC que la última advertencia de tormentas eléctricas y grandes cantidades de lluvia en la capital, puso a los vecinos en alerta. Recordó que la zona ya se inunda cuando llueve fuerte, y que de darse las proporciones anunciadas, podría causar que algunas casas queden bajo agua.

Lea más: US$ 8 millones: Nenecho infló costos de las obras que empezó con G8

Morales contó que, ya desde la administración anterior, la comuna no mostró apertura con los vecinos. Con la empresa contratista, las últimas conversaciones fueron en mayo, cuando prometieron modificaciones al proyecto original para que el 70% del agua pase debajo de la avenida General Santos y solo el 30% por el cauce del arroyo Las Mercedes.

Rodríguez adjudicó la obra a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, un adelanto de G. 8.000 millones y un plazo de entrega hasta el 31 de diciembre de este año. Carlos Pereira, interventor de su gestión, reportó un avance de 3,5% en casi 5 meses, correspondiente solo a la pavimentación de calles alternativas, fallas en el proyecto original y sobrecostos respecto del plan de inversión autorizado por la Junta Municipal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trabas en la Junta

Mirtha Acha, directora general de Obras de la comuna, confirmó a ABC que uno de los factores que mantienen la obra paralizada es que las modificaciones planteadas por la constructora al proyecto original todavía no fueron autorizadas por la Junta Municipal, cuya mayoría responde al intendente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La directora explicó que estas se encuentran aún en estudio en la Comisión de Infraestructura y que recibió la información de que “en el transcurso de la semana, antes del miércoles debe tratarse”.

Lea más: Obras atrasadas de Nenecho: vecinos en incertidumbre frente a gestión de Luis Bello

El concejal Augusto Wagner, integrante de la comisión, confirmó a ABC que el lunes estarían recibiendo la explicación de los técnicos de la comisión sobre las modificaciones y el proyecto sería dictaminado ese mismo día, para su tratamiento ante el pleno, el miércoles.

Erik Wolf, representante legal de la contratista, reiteró que la empresa ya realizó el trabajo de construcción de las tuberías celulares en su planta y que solo aguardan la autorización de la Junta para iniciar con el trabajo en el terreno.

Vecinos en incertidumbre

Además de vivir en zozobra ante la posibilidad de ser inundados con cada lluvia grande, los vecinos subrayan la necesidad de contar con información oficial. “No necesitamos nosotros un cronograma técnico, sino, simplemente información para poder hacer nuestra logística, ante el cierre de nuestra calle”, dijo Morales.

Lea más: Asunción: tres obras “simbólicas” que Nenecho empezó para la foto y están paradas, según vecinos

El temor más grande de estos vecinos, dado los antecedentes de otras obras, es que el proyecto quede permanentemente inconcluso o abandonado con una zanja abierta, y el riesgo de quedar aislados, lo que sería un perjuicio que los vecinos desean evitar.

Morales señaló que la principal demanda es una garantía de que la obra se iniciará y se concluirá. Remarcó que son conscientes que son varios los factores que podrían enlentecer los trabajos, pero al menos piden que la comuna garantice la continuidad de la obra, o que de lo contrario, no se haga.

Intervención y bonos

De las ocho obras prometidas por el exintendente Rodríguez con los bonos G8, apenas inició cuatro y no terminó ninguna. El informe final del interventor Pereira también indicó que de los G. 360.000 millones de esa emisión, Rodríguez desvió G. 512.000 millones, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única“.

Rodríguez presentó su renuncia al cargo el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo.

Lea más: Desagües que Nenecho inició este año solo avanzaron 3%: hay fallas en los proyectos, dice interventor

El exintendente enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.