Buscan al chofer de un vehículo accidentado en Coronel Oviedo

El reporte de la Patrulla Caminera indica que el accidente de tránsito ocurrió a las 06:10 de este viernes. El chofer del vehículo es buscado por las autoridades.

El vuelco del vehículo ocurrió en el km 147 + 600 de la Ruta PY02, sentido Capital a interior del país.

Se trata de un camión furgón de la marca JMC, de color blanco, que estaba al mando de Jorge Daniel Ovelar Cabrera, con domicilio en Coronel Oviedo.

La propietaria fue identificada como Elisa Beatriz Ruiz Díaz Duarte.

Por el lugar y la posición en que se encontró el vehículo se presume que se trató de una imprudencia.

Señala el informe, que no sé le pudo realizar la prueba de alcotest porque no se dio con el paradero del conductor.

Desde la Policía Nacional informaron que fue asistido y trasladado a un centro asistencial para su debida atención por personas desconocidas, en un vehículo particular.

Los intervinientes se trasladaron hasta los hospitales de la zona pero no pudieron dar con él.