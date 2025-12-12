Calles cerradas por evento en el predio del campus de la UNA

Este sábado 13 de diciembre del 2025 se realiza el evento deportivo “Runmed”, corrida organizada por estudiantes de la carrera de Medicina de la UNA.

El horario del evento es de 7:00 a 9:00 y requerirá el cierre de varias calles del campus universitario, por lo que estarán bloqueadas para el paso vehicular.

Desde la casa de estudios piden tomar las precauciones necesarias y evitar circular en la zona intervenida. Agradecemos la comprensión y colaboración.

El circuito fue establecido por la Dirección General de Ordenamiento Territorial e Infraestructura de la UNA.

Calles cerradas en el campus de la UNA

El circuito inicia en la sede de la Facultad de Ciencias Médicas, sale por la calle Carlos Zubizarreta, gira en la calle Cecilio Baéz y va hasta la calle José Decoud, donde gira a la izquierda y después a la derecha y va hasta la calle de acceso de la avenida Mariscal López, gira a la izquierda por una calle sin nombre que pasa entre los bloques de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Después continúa el circuito por la calle que pasa por el costado de la Facultad de Ciencias Agrarias, hasta la calle de la Facultad de Ciencias Económicas, gira a la derecha al llegar a la Facultad Politécnica, gira nuevamente a la derecha al llegar a la calle del Centro Antirrábico Nacional, y va hasta la calle Gaspar Villamayor, gira a la izquierda y después a la derecha en la calle Carlos Zubizarrea, donde sigue derecho hasta llegar a la calle Cecilio Baez y vuelve a la Facultad de Ciencias Médicas, donde inició el recorrido.