Caso Thirza: constitución de jueces se retrasa porque no encontraban la casa de odontóloga

El juicio oral a los acusados de homicidio culposo y comercialización de medicamentos no autorizados, la odontóloga Sandra Marcela Obertino Leguizamón, el anestesista Adrián Cayetano García y endodoncista Vicente Damián Cabrera Godoy, por la muerte de la niña Thirza Belén Portillo Franco (9 años), continuó hoy con la reconstrucción de los hechos en la vivienda donde funcionaba la clínica sin habilitación.

La muerte de la niña se registró el 21 de noviembre del 2021, en la clínica Mommy Dent durante un procedimiento odontológico, a consecuencia de una sobredosis de anestesia, según la junta médica que se conformó para el juicio.

Gloria Franco, madre de Thirza, contó que la casa donde funcionaba la clínica fue remodelada en su totalidad, por lo que cuando se constituyeron los magistrados en el lugar, tuvieron que explicarles dónde estaba la cámara, dónde era el consultorio, dónde era la sala de espera y dónde estuvieron con Thirza.

“Nos dijo que el lugar era muy chico, sacaron fotos ellos. También la fiscal dejó un punto muy claro, que era que no tenía cartel el lugar y que sacaron ahora también la numeración de su casa. Es un domicilio particular que no está habilitado hasta hoy día para trabajar, para el procedimiento que le hicieran a Thirza”, explicó.

Juicio continúa el martes

La madre de Thirza destacó el informe de la patóloga en el que se indica que la niña murió por un shock anafiláctico a raíz de la sobredosis de anestesia que recibió en la clínica durante el procedimiento odontológico.

“No tuvo una reacción alérgica, como en un principio nos hizo querer hacer creer el técnico en anestesia. Todos los estudios de Thirza salieron bien, todos los peritos vinieron a dar su punto de pericia y fueron contundentes. El lugar donde tenían que hacerle el procedimiento a Thirza no era el adecuado”, reiteró.

Agregó que si bien la constitución de los jueces estaba marcada para las 13:00, la tuvieron que retrasar, ya que los magistrados tardaron en encontrar el lugar y recién inició a las 14:15.

“Lo difícil que es salir de esta zona y lo difícil que es encontrar, por eso la ambulancia en aquel día cuando pasó lo de Thirza, ellos se perdieron porque el lugar no tenía cartel. Mi marido se fue corriendo a avisarle que era acá, porque no había un cartel donde podía indicar que era un consultorio”, recordó.

El proceso judicial continúa el martes desde las 11:00 hasta las 15:00, luego el día miércoles a partir de las 8:00 hasta que termine.