Concepción: fuertes vientos destecharon algunas casas y derribaron columnas de la Ande

Pobladores de comunidades ubicadas en los distritos de Loreto y Paso Horqueta reportaron que algunas viviendas quedaron sin techo luego de fuertes vientos registrados anoche en esa parte del departamento de Concepción.
Además explicaron que varias columnas de la Ande cayeron tras el ventarrón y en la zona quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Asimismo los vecinos de las comunidades rurales de los distritos afectados comunicaron la caída de varios árboles.
Lluvia<b> </b>
En el transcurso de la mañana, en la ciudad de Concepción, por momentos, la lluvia fue intensa y de acuerdo a las previsiones seguiría así durante todo este viernes. En todos los barrios se reportaron calles inundadas.
