Nacionales
12 de diciembre de 2025 - 13:04

Concepción: fuertes vientos destecharon algunas casas y derribaron columnas de la Ande

Foto
Una de las viviendas afectadas por el temporal, la casa está ubicada en la comunidad de nominada Costa Puku, distrito de Loreto. (Foto gentileza).

Fuertes vientos que se registraron anoche en los distritos de Loreto y Paso Horqueta ocasionaron daños en viviendas. Algunas quedaron sin techo y columnas de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) cayeron a consecuencia del ventarrón. También se reportó caída de árboles.

Por Aldo Rojas

Pobladores de comunidades ubicadas en los distritos de Loreto y Paso Horqueta reportaron que algunas viviendas quedaron sin techo luego de fuertes vientos registrados anoche en esa parte del departamento de Concepción.

Además explicaron que varias columnas de la Ande cayeron tras el ventarrón y en la zona quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Asimismo los vecinos de las comunidades rurales de los distritos afectados comunicaron la caída de varios árboles.

foto
Un árbol cayó sobre un automóvil estacionado en la sede de la gobernación de Concepción., ocurrió este viernes. (Foto gentileza).

Lluvia<b> </b>

En el transcurso de la mañana, en la ciudad de Concepción, por momentos, la lluvia fue intensa y de acuerdo a las previsiones seguiría así durante todo este viernes. En todos los barrios se reportaron calles inundadas.

Foto
En la calle Mayor Julio Otaño casi Pedro Juan Caballero se juntó mucha agua.