12 de diciembre de 2025 - 10:10

Temporal con lluvias tranquilas en el departamento de Caaguazú

Lluvias tranquilas y sin reporte de daños por temporal en el departamento de Caaguazú.

CORONEL OVIEDO. Una jornada de lluvias tranquilas y constantes se registra este viernes en el departamento de Caaguazú. Pese a las alertas meteorológicas emitidas sobre la posibilidad de un temporal con fuertes ráfagas de viento y riesgo de daños, el fenómeno avanza sin vientos intensos ni granizos, y no representa peligro para la población.

Por Víctor Daniel Barrera

Desde tempranas horas cayó una lluvia moderada pero continua, que tampoco llegó a saturar los sistemas de desagüe pluvial en las zonas urbanas. Hasta el momento, no se reporta ningún tipo de daño en viviendas, cultivos o infraestructura.

La temperatura se mantiene alrededor de los 20°C, con previsiones de lluvias hasta cerca de las 14:00, momento en que el cielo permanecería nublado durante la tarde.

Para mañana sábado se espera un día despejado y soleado, mientras que el domingo se presentará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Recién para el lunes se prevé nuevamente la posibilidad de precipitaciones en todo el territorio del departamento.