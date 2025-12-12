Temporal con lluvias tranquilas en el departamento de Caaguazú

Desde tempranas horas cayó una lluvia moderada pero continua, que tampoco llegó a saturar los sistemas de desagüe pluvial en las zonas urbanas. Hasta el momento, no se reporta ningún tipo de daño en viviendas, cultivos o infraestructura.

La temperatura se mantiene alrededor de los 20°C, con previsiones de lluvias hasta cerca de las 14:00, momento en que el cielo permanecería nublado durante la tarde.

Lea más: Alerta por tormentas en Brasil: estos son los contactos de consulados paraguayos para emergencias

Para mañana sábado se espera un día despejado y soleado, mientras que el domingo se presentará parcialmente nublado, pero sin probabilidades de lluvia. Recién para el lunes se prevé nuevamente la posibilidad de precipitaciones en todo el territorio del departamento.