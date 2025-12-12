Concepción: lluvias y tormentas eléctricas; hasta ahora no se reportan daños

Hasta ahora solo se han reportado lluvias y tormentas eléctricas en el departamento de Concepción. En la capital departamental,desde ayer, las precipitaciones fueron intermitentes. Entre la noche del jueves y madrugada de hoy las tormentas eléctricas fueron muy constantes.

De acuerdo al secretario de gestión y reducción de riesgos de la gobernación de Concepción, Cristhian Meza, no se le ha reportado de daños materiales.

Asimismo el jefe de prevención y seguridad ciudadana de la Policía Nacional en Concepción, comisario principal Juan Ramón López, dijo que tampoco ha recibido ningún informe del personal apostado en las distintas dependencias policiales ubicadas en todo el departamento de Concepción.

Las lluvias sí ya han inundado calles y caminos internos de varios distritos. Según el pronóstico, para esta aparte del país, se espera que las precipitaciones continúen hoy y seguirían hasta mañana.