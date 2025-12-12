Harán feria de la agricultura familiar en Misiones

Desde la Asociación de Feriantes del distrito de San Juan Bautista, Misiones, anunciaron que el próximo lunes 22 de diciembre estarán realizando la feria de la agricultura familiar por cierre de año.

El objetivo es promover la economía de los pequeños productores y fortalecer la producción local. Esta feria busca acercar a los consumidores productos frescos, directamente de la finca a la mesa. La propuesta ofrece buenos precios y opciones accesibles para todas las familias.

“Este 22 de diciembre desde las 06:00 hs, hasta agotar stock estaremos realizando una gran feria, que nació desde la Asociación de Feriantes de San Juan Bautista, con el apoyo de la Gobernación de Misiones y de la Dirección de Extensión Agraria dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, indicó la presidenta Daniela Caballero.

La misma mencionó que en esta ocasión se ofrecerán productos como carne de cerdo, queso Paraguay, gallina casera, huevo casero y una amplia variedad de hortalizas. También habrá artículos de artesanía y todo tipo de comidas tradicionales de la zona, agregó Caballero.

Anunció que habrá muy buen precio y accesibles para todas las familias. Invitan a la gente a acompañar, apoyar el trabajo y aprovechar la oportunidad de comprar productos frescos y caseros, pensando ya en la Navidad y el Año Nuevo”, agregó Caballero.