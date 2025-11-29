Expo Orgullosamente Misionero reúne producción, artesanía y gastronomía

Se realizó la apertura oficial de la segunda edición de la Expo Orgullosamente Misionero, donde se presentan exhibiciones de productos del emprendedurismo y de la agricultura, además de la degustación de platos típicos de la zona. El evento se desarrolla este sábado en la Plaza Boquerón de San Juan Bautista, Misiones.

El presidente de la Asociación de Pequeños Productores de San Ignacio, Victoriano Cáceres, destacó que la Expo Orgullosamente Misionero es una ventana importante para los productores del departamento, que les permite mostrar lo que producen en sus fincas.

“Esta Expo Orgullosamente Misionero está beneficiando bastante a todos los productores agropecuarios de nuestro departamento, ya que traen el fruto de su trabajo para exhibirlo en esta plaza y poder venderlo, logrando un buen ingreso económico para estas fiestas de fin de año”, indicó.

Cáceres también señaló que la actividad permite demostrar que los trabajadores de la agricultura familiar son gente laboriosa y dedicada, que diariamente trabaja en sus respectivas fincas para lograr una producción agropecuaria de calidad y a buen precio.

En el área agropecuaria se exhiben diversas producciones: carne vacuna, carne porcina, huevos de gallina casera, gallinas caseras, huevos de codorniz, queso Paraguay y una amplia variedad de hortalizas. También se presenta la producción de apicultura.

En representación de la Gobernación de Misiones, institución organizadora de la Expo, el concejal departamental Sever de Jesús señaló que este es un evento muy importante, porque permite mostrar al público lo que la gente de Misiones produce día a día.

“Además de la producción agropecuaria, los visitantes pueden encontrar artesanías como tallado en cuero, tallado en madera y trabajos en lana, además de disfrutar de la gastronomía misionera, para que quienes llegan de otros lugares conozcan la comida típica del departamento”, acotó.

En los stands de artesanías se expone una gran variedad de trabajos elaborados de forma manual, como los tejidos de lana de San Miguel, las artesanías en madera de Santa Rosa y los trabajos de ao po’i, ñandutí y crochet de Ita Juru, entre otros.

En el sector gastronómico se ofrece asado a la estaca al estilo misionero de San Ignacio, chorizo sanjuanino, batiburrillo de San Juan Bautista, choripes de Yabebyry y chastaca de Santa Rosa, platos tradicionales muy valorados por los visitantes.

A partir de las 21:00 se llevará a cabo el festival artístico, con la presentación de músicos locales, departamentales, nacionales e internacionales, para el disfrute del público presente en la Plaza Boquerón.

Los grupos locales y departamentales que actuarán son Anga Purahéi, Ymaguareicha y Sureño. Entre los grupos nacionales estarán Tierra Adentro y Kchiporros, mientras que como artistas internacionales se presentarán Iván Ruiz y el grupo Irundy.