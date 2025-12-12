Jerovia, un cachorro jaguareté, fue trasladado del Chaco a centro ambiental de Itaipú

Jerovia, un cachorro de jaguareté de aproximadamente seis meses, fue trasladado desde el Chaco hasta el Tekotopa Centro Ambiental de Itaipú, donde continuará su proceso de recuperación tras haber superado múltiples intervenciones médicas.

El ejemplar fue rescatado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y permanecía en el Refugio Silvestre Urutaú, ubicado en Filadelfia, departamento de Boquerón. El traslado se realizó a pedido del MADES y estuvo a cargo de un equipo especializado de Itaipú, integrado por guardabosques, veterinarios y cuidadores de fauna silvestre.

Jerovia fue recuperado inicialmente por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción, en coordinación con el MADES. Durante los primeros chequeos se constató que el cachorro presentaba múltiples fracturas óseas, por lo que fue derivado a Asunción, donde un equipo de veterinarios realizó estudios, cirugías y tratamientos orientados a mejorar su calidad de vida.

La fase inicial de su recuperación se desarrolló en el Refugio Urutaú. Posteriormente, las autoridades ambientales dispusieron su derivación a las instalaciones de Itaipú, consideradas adecuadas para su atención a largo plazo.

Jerovia no podrá volver a la vida silvestre

El coordinador del Centro de Investigación de Animales Silvestres (CIASI) de Tekotopa, Santiago Molina, explicó que, debido a las secuelas de las intervenciones médicas, el felino no podrá ser reintroducido a su hábitat natural.

“Vamos a brindarle la mejor calidad de vida posible, con prácticas acordes a los más altos estándares de bienestar animal”, aseguró.

Indicó además que, por protocolos internos, Jerovia no estará inicialmente a la vista del público y deberá cumplir un periodo de cuarentena de entre 30 y 40 días, durante el cual se realizarán controles sanitarios y chequeos generales.

María Luisa Ortiz, técnica de Tekotopa, detalló que el cachorro será sometido a un proceso gradual de adaptación, que incluirá entrenamiento animal, nutrición adecuada, enriquecimiento ambiental y acompañamiento veterinario constante.

“Buscaremos un acercamiento progresivo, paciente y perseverante, para que el felino pueda confiar y entender que todo lo que hacemos es por su bienestar”, explicó.

El jaguareté (Panthera onca) es una especie en peligro de extinción. Jerovia fue hallado en agosto de 2025 en Concepción con un collar ajustado al cuello y una cadena, claros indicios de que había sido mantenido en cautiverio.