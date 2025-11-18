Unas 70 casas afectadas tras el violento temporal en Guairá

Tras dos días del temporal que azotó distritos del Guairá, la Secretaría Departamental de Acción Social prosigue con el relevamiento de viviendas destechadas en distintos municipios. Los trabajos se realizan en conjunto con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que acompaña las verificaciones.

El encargado de la Secretaría de Acción Social, Marcial Toledo, explicó que Iturbe es, por lejos, el distrito más golpeado por las ráfagas de viento hasta el momento.

“Iturbe está muy mal. Hasta ahora tenemos casi 40 afectados solo acá, y sigue aumentando”, expresó.

Según relató, el lunes recorrieron Borja y Valle Pé, donde identificaron unas ocho viviendas afectadas. Posteriormente, el equipo volvió a Iturbe, donde se concentró la mayor parte de las intervenciones debido al nivel de daños que dejó el temporal.

Toledo señaló que las denuncias de nuevos casos siguen llegando desde otros puntos del departamento. “Tenemos denuncias de Troche, de Villarrica, y ahora estamos en conversación con el intendente de Dr. Botrell. En Paso Yobái aún no tenemos reportes, pero sí en Independencia y otras zonas”, afirmó.

Aseguró que, entre todos los distritos, ya tienen agendadas al menos seis o siete localidades, mientras continúan llegando más pedidos de apoyo por parte de las familias afectadas. En todo el recorrido, la coincidencia es la misma: los fuertes vientos arrancaron techos completos, dejando habitaciones expuestas e inundada

La necesidad más urgente —insistió Toledo— es la provisión de chapas nuevas. “La gente quedó sin piezas, literalmente a la intemperie. Lo urgente ahora es chapa. También colchones, porque están todos mojados y deshechos”, añadió.

Indicó además que, en algunos casos, no solo se llevó el techo, sino también los puntales, por lo que las familias requieren reposición completa de la estructura.

Según el funcionario, aunque los víveres aún no están siendo entregados en esta etapa inicial, se realizarán gestiones para incluir también este tipo de asistencia a medida que se complete el relevamiento oficial en cada distrito.

El temporal del domingo ya había dejado un importante saldo de daños, incluyendo la caída de árboles, postes de tendido eléctrico, daños a vehículos, animales muertos y la lesión de una adolescente en pleno centro de Villarrica, tras desprenderse azulejos de un edificio público.

Con el reporte de Acción Social se confirma que el impacto en zonas rurales y barrios vulnerables fue aún mayor de lo inicialmente informado. La SEN continúa acompañando los trabajos y se prevé que, en los próximos días, comience la distribución de materiales de emergencia.

Las autoridades departamentales solicitan a las familias afectadas que aún no fueron registradas que contacten con sus municipios o con la Secretaría de Acción Social para coordinar las visitas. Mientras tanto, los equipos seguirán en terreno hasta completar el censo de viviendas dañadas. Según los pedidos aún por censar, se estima que la cifra supere las 70 viviendas.