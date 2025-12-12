Nacionales
Mitic alerta que “Bono Social Navideño 2025″ es una estafa

MITIC alerta por mensajes falsos sobre un supuesto bono social navideño 2025

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) advirtió hoy sobre una cadena de mensajes que circula en redes y WhatsApp en el que se menciona sobre un “Bono Social Navideño 2025”, con enlaces que buscan aparentemente robar datos personales. Ante esta situación, la institución desmiente la promoción y alerta a no entrar en dicho enlace para acceder al falso beneficio.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay (Mitic) emitió este viernes una alerta ante la circulación de mensajes falsos que ofrecen un supuesto “Bono Social Navideño 2025”.

Según informó la institución, el mensaje se difunde principalmente por redes sociales y WhatsApp e incluye un enlace para que las personas se registren. “Es falso. No ingreses al enlace”, advirtió de forma categórica el Mitic.

Desde la cartera recordaron que todas las comunicaciones oficiales del Gobierno se realizan únicamente a través de canales verificados y que ningún beneficio social se gestiona mediante enlaces enviados por mensajería instantánea.

Temporada sensible para estafas digitales

Cabe resaltar que este tipo de engaños se intensifica en esta época del año, cuando muchos trabajadores perciben el aguinaldo y otros beneficios económicos.

Los delincuentes aprovechan ese contexto para aplicar técnicas de phishing, con el objetivo de obtener datos personales, bancarios o acceder a cuentas digitales.

Ante cualquier duda, el MITIC recomienda informarse exclusivamente a través de los portales oficiales del Gobierno y sus redes sociales verificadas.

