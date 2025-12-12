Mitic alerta que “Bono Social Navideño 2025″ es una estafa

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay (Mitic) emitió este viernes una alerta ante la circulación de mensajes falsos que ofrecen un supuesto “Bono Social Navideño 2025”.

Según informó la institución, el mensaje se difunde principalmente por redes sociales y WhatsApp e incluye un enlace para que las personas se registren. “Es falso. No ingreses al enlace”, advirtió de forma categórica el Mitic.

Desde la cartera recordaron que todas las comunicaciones oficiales del Gobierno se realizan únicamente a través de canales verificados y que ningún beneficio social se gestiona mediante enlaces enviados por mensajería instantánea.

Temporada sensible para estafas digitales

Cabe resaltar que este tipo de engaños se intensifica en esta época del año, cuando muchos trabajadores perciben el aguinaldo y otros beneficios económicos.

Los delincuentes aprovechan ese contexto para aplicar técnicas de phishing, con el objetivo de obtener datos personales, bancarios o acceder a cuentas digitales.

Ante cualquier duda, el MITIC recomienda informarse exclusivamente a través de los portales oficiales del Gobierno y sus redes sociales verificadas.