Pensión para adultos mayores: el objetivo para el año que viene es 35 mil nuevos beneficiarios

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, comentó que desde la fecha se está realizando el pago a los adultos mayores, cerrando el año con los que cumplieron 71 años hasta noviembre. “No pudimos agregar a los que cumplen en diciembre, porque el pago se tuvo que adelantar”.

Seguido comentó que llegaron a una cantidad de 339.831 beneficiarios. “Considero un cierre fructífero para nosotros este año, una inclusión de casi 35.000 nuevos adultos mayores. También incluimos casi 10.500 miembros de comunidades indígenas que cumplieron 55 años, certificados por el INDI, y un poco más de 2.500 personas con discapacidad severa”.

Aquellos que entraron al programa, que hoy tienen 68, 69 años, fueron los que ingresaron en el proceso anterior vía municipalidad y vía dirección de personas no contributivas.

En otro momento, comentó que para el año que vienen la intención es incluir a aproximadamente 35 mil nuevos beneficiarios. “Según los estudios, estamos encontrando una brecha de 100 a 102 mil adultos mayores pendientes y nuestro objetivo es que al llegar al cierre de este periodo de Gobierno llegar a los 65 años”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Pensión para adultos mayores: así podés saber si estás en la nueva lista

“Hoy el presupuesto alcanza 390 millones de dólares para el año que viene, considerando el aumento que van a tener a partir de enero relacionado al salario mínimo, que va a subir un poco más de 30 mil guaraníes. Por ese ajuste, el presupuesto del programa de atención alimentaria para adultos mayores va a saltar a más de 400 millones de dólares”, señaló Tadeo Rojas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para ingresar al beneficio, ley establece que no debe tener salario público ni privado, no debe ser tributante, no debe ser cotizante titular de IPS y no debe tener más de 30 cabezas de ganado registrados en SENACSA.

“Esta es una pensión, es como un subsidio y el aguinaldo es un ahorro programado. En nuestro caso, el presupuesto no nos da para ese pago (aguinaldo). Nuestra prioridad es incluir a todos”, sentenció.