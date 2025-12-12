Realizan reconstrucción de hechos sobre el asesinato de un carnicero en Coronel Oviedo

La diligencia estuvo encabezada por la fiscal Noelia Montanía, con acompañamiento del juez Armando Mendoza, ambos responsables del proceso investigativo. El recorrido incluyó los puntos determinantes del caso: el camino al aeropuerto, donde supuestamente la pareja fue interceptada; la vivienda de la víctima; al costado de Cafersa, donde vivía el principal sospechoso del crimen; y finalmente el sector frente a la farmacia Divino Niño Jesús, donde la pareja habría acudido a comprar medicamentos momentos antes del crimen.

La fiscal Noelia Montanía informó que la reconstrucción aportó datos muy relevantes para la causa, aunque aclaró que por ahora no pueden ser revelados públicamente, ya que deben ser cotejados con otros elementos investigativos. Confirmó que los dos imputados, Fernández y Arias, habrían actuado en conjunto para planear el asesinato de Cardozo.

Indicó que con este anticipo jurisdiccional de pruebas la investigación entra en su fase final y que en enero se presentará la acusación formal, con miras a una audiencia preliminar y eventualmente un juicio oral y público. Ambos procesados se encuentran con prisión preventiva en los penales de hombres y mujeres de Coronel Oviedo.