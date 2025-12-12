Santiago Peña reglamenta régimen de jubilación de guardaparques

El decreto establece por primera vez un marco reglamentario integral para el régimen jubilatorio de los guardaparques del sector público, así como reglas para la asignación, tenencia, uso y supervisión de armamentos y elementos de seguridad, garantizando criterios de legalidad, responsabilidad y control estatal.

“Esta normativa reafirma al MADES como autoridad rectora del sistema de áreas silvestres protegidas, fortaleciendo su capacidad de planificación, supervisión y control, y consolidando una visión de Estado que entiende que no hay conservación sin presencia efectiva en el territorio”, indica el reporte de prensa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Lea más: Parque Nacional Cerro Corá: naturaleza, historia y aventura

Desde el Ministerio del Ambiente señalaron que esta reglamentación salda una deuda histórica con quienes custodian los parques nacionales y reservas naturales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp