12 de diciembre de 2025 - 20:48

Santiago Peña reglamenta régimen de jubilación de guardaparques

El Gobierno promulgó la reglamentación de artículos de la Ley N.º 6.422, que modifica la Ley N.º 352/1994 “De Áreas Silvestres Protegidas”, orientada a jerarquizar la labor de los guardaparques y establece el régimen de jubilación de estos.

El decreto establece por primera vez un marco reglamentario integral para el régimen jubilatorio de los guardaparques del sector público, así como reglas para la asignación, tenencia, uso y supervisión de armamentos y elementos de seguridad, garantizando criterios de legalidad, responsabilidad y control estatal.

“Esta normativa reafirma al MADES como autoridad rectora del sistema de áreas silvestres protegidas, fortaleciendo su capacidad de planificación, supervisión y control, y consolidando una visión de Estado que entiende que no hay conservación sin presencia efectiva en el territorio”, indica el reporte de prensa del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Desde el Ministerio del Ambiente señalaron que esta reglamentación salda una deuda histórica con quienes custodian los parques nacionales y reservas naturales.

