SEN: Fiscal pide condena de 10 años de cárcel para exministro Joaquín Roa

El juicio oral y público por el supuesto direccionamiento de licitaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), entre los años 2018 y 2021, por más de G. 16 mil millones durante la administración de Joaquín Daniel Roa continuó hoy, con la presentación de los alegatos finales por parte del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta.

Para el exministro Roa, el agente fiscal solicitó como pena principal la condena de 10 años de pena privativa de libertad, ya que según afirmó, durante los seis meses de juicio se probó la comisión de los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio, lavado de activos y cohecho pasivo agravado (coima). Todos en calidad de autor.

Asimismo, Corbeta requirió el comiso de la embarcación valuada en US$ 450.000, ya que a su criterio en el juicio oral quedó probado que Koube “obsequió” el yate a Roa, como premio por el direccionamiento de al menos 10 licitaciones, por el monto total de G. 16.080 millones.

El fiscal anticorrupción pidió también el comiso de la suma de US$ 13.300, ya que éste fue el costo del regalo de bodas que el empresario realizó, en el año 2021, a una de las hijas del entonces ministro de la SEN; consistente en un tour por varios países de Europa.

Penas adicionales para Roa y Koube

Como pena adicional el agente del Ministerio Público solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos, por 10 años en relación a Joaquín Roa; y además que se revoque el arresto domiciliario que cumple actualmente y se dicten otras medidas alternativas a la prisión, de tal manera que el exministro de la SEN no esté compurgando con esa medida cautelar una eventual condena.

En relación al empresario Alberto Koube, quien participa en el juicio a través de medios telemáticos desde un centro penitenciario, la condena requerida fue la de 7 años y 6 meses de pena privativa de libertad, por presunta instigación en los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y cohecho pasivo agravado (coima); y autoría en el lavado de dinero.

Como penal adicional el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción pidió para el también enjuiciado en la causa A Ultranza, la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 7 años y seis meses.

Costosos regalos a Joaquín Roa para direccionar licitaciones

El fiscal Silvio Corbeta sostuvo ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Elsa García e integrado por Sonia Sánchez y Ana Rodríguez, que el ex alto funcionario recibió un yate valuado en US$ 450.000 como obsequio por favorecer a las empresas de Koube en los procesos licitatorios “amañados”.

“El entonces ministro Joaquín Roa recibía permanente incentivo económico de parte de Alberto Koube, para adjudicar las licitaciones a favor de las empresas que eran propiedad o estaban ligadas al empresario acusado, quien se convirtió en el proveedor favorito de la SEN bajo la gestión de Roa”, resaltó el fiscal Corbeta.

En ese sentido, el agente anticorrupción remarcó en sus alegatos finales que en el año 2021 Koube fue invitado al casamiento de Florencia Roa, una de las hijas del Joaquín. Si bien el empresario no pudo asistir al evento, le regaló a lo recién casada un tour por Europa que costó US$ 13.300, de acuerdo con lo evidenciado en los chats extraídos de los celulares de los acusados, que fueron exhibidos durante el juicio.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos programó para el lunes 15, a las 11:30, la presentación de los alegatos finales de la defensa del exministro Joaquín Roa; y el martes 16 (12:00) presentará sus alegatos conclusivos la defensa de Alberto Koube.