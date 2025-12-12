Video: caída de un rayo habría provocado incendio en el Colegio Técnico Nacional de Eusebio Ayala

Bomberos de la ciudad de Eusebio Ayala sofocaron el fuego en un aula del Colegio Técnico Nacional, que se habría producido por la caída de un rayo.

La tormenta eléctrica que se desató en Cordillera habría provocado la caída de un rayo, que a su vez, inició un incendio.

El fuego ya fue sofocado, confirma el intendente de la ciudad, Víctor Giménez.

El hecho ocurrió poco antes del ingreso de los alumnos, por lo que no se registraron heridos.

El Colegio Técnico Nacional alberga a unos 700 alumnos, manifestó.

Se registra cuantiosos daños materiales, sin embargo, la infraestructura no apeligra derrumbe, asegura.