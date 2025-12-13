Amambay: incautan más de 50 máquinas de criptomonedas un establecimiento rural

El comisario general Osval Lesme, director de Policía de Amambay, detalló que el procedimiento se realizó tras una denuncia hecha por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) a través de un asesor jurídico.

El alto jefe policial indicó que en la denuncia se mencionaba la detección de sustracción de energía eléctrica en perjuicio de la institución. Lesme informó que en total los intervinientes incautaron 56 procesadoras para minar criptomonedas, además de un transformador trifásico de media tensión, todos estos dispositivos contaban con conexión directa con una red de la ANDE, según la denuncia. El procedimiento se llevó a cabo en la colonia Vista Alegre, a unos 20 kilómetros de Pedro Juan Caballero.

No hubo detenidos durante la intervención

El fiscal de Pedro Juan Caballero, Andrés Cantaluppi, quien encabezó el procedimiento, informó que las máquinas de criptominería y el transformador de media tensión incautados fueron derivados al depósito de la ANDE y quedaron a disposición del jefe local del ente estatal.

Desde la institución no se reveló la identidad del propietario del inmueble intervenido ni de los responsables de la sustracción de energía eléctrica en el lugar por lo que nadie fue detenido.