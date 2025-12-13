Hospital de Trauma desmiente video viral y abre investigación interna

Ante la circulación de un video viral en redes sociales, el Hospital de Trauma “Manuel Giagni” informó este sábado que el servicio se encuentra plenamente operativo y que la atención a los pacientes no se vio afectada en ningún momento.

A través de un comunicado oficial, la Dirección del hospital explicó que las personas que aparecen en el material audiovisual difundido no forman parte del personal médico ni administrativo del centro asistencial.

Asimismo, precisaron que no existió ni existe pérdida de gas medicinal en el establecimiento. Según el comunicado, lo que se observa en el video es vapor generado durante procedimientos controlados de esterilización, propios del funcionamiento hospitalario.

Las autoridades también indicaron que los sectores que aparecen en las imágenes corresponden a zonas actualmente en proceso de refacción, dentro del plan de obras de modernización que se ejecuta en el hospital.

Investigan por qué ingresaron personas ajenas al hospital

El comunicado enfatiza que las áreas críticas, quirófanos y salas de urgencias continúan operando con normalidad. Garantizaron que la atención es segura y continua para los pacientes que acuden diariamente al principal centro de trauma del país.

Además, la Dirección dispuso verificaciones internas adicionales, tanto administrativas como de seguridad, para determinar cómo personas ajenas al servicio accedieron a sectores que se encuentran en obra.

La aclaración institucional se dio luego de que circulara un video en el que, con ironía, profesionales del Hospital de Trauma denunciaban presuntas precariedades en el funcionamiento del centro, mencionando falta de insumos, salarios impagos y condiciones edilicias que calificaron como “de película de terror”.

Obras de modernización

El Hospital de Trauma aseguró que actualmente están en un proceso de inversión y modernización “considerado histórico”. Las mejoras son impulsadas por el Gobierno del Paraguay, a través de la Entidad Binacional ITAIPU, con una inversión superior a G. 30.000 millones.

Según el comunicado, estas obras permitirán fortalecer la atención de emergencias y de alta complejidad, con infraestructura renovada y mejores condiciones tanto para el personal de salud como para los miles de pacientes que acuden cada año al hospital.

Finalmente, desde el hospital instaron a la ciudadanía a recurrir únicamente a los canales oficiales de información, a fin de “evitar la difusión de contenidos no verificados que puedan generar alarma o preocupación innecesaria”.