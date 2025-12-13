VIDEO|“Una película de terror”: personal de blanco denuncia precariedades en el Hospital de Trauma

Los profesionales de la salud del Hospital de Trauma se sumaron a la creciente ola de denuncias que expone las profundas falencias del sistema de salud pública. Recurrieron a un video difundido en redes sociales para visibilizar, con ironía y crudeza, las condiciones en las que deben atender a los pacientes.

En el material audiovisual, dos profesionales detallan una serie de carencias estructurales y operativas dentro del hospital, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Entre las principales denuncias se encuentran la falta de insumos médicos básicos, camas inutilizadas, baños en pésimo estado y la pérdida de gas medicinal debido al mal estado de una tubería.

“Un bache no parece peligroso… hasta que terminás acá. En el Hospital de Trauma esta escena se repite todos los días. No siempre hay alcohol. No siempre hay exceso de velocidad. A veces, es solo un bache. Esto no es un ataque político. Es una realidad de salud pública", publicó uno de los profesionales.

Salarios por debajo del mínimo y pagos atrasados

A las carencias materiales se suman reclamos laborales. Los profesionales denunciaron que perciben salarios inferiores al sueldo mínimo vigente y que, además, los pagos no se realizan en tiempo y forma.

Con tono irónico, los trabajadores señalaron que, pese a las pésimas condiciones, al menos en el quirófano del Hospital de Trauma no utilizan herramientas de ferretería.

La frase hace referencia a un caso reciente denunciado por médicos del Ineram, quienes reclamaron la falta de un esternótomo y recibieron como respuesta un serrucho común por parte del Ministerio de Salud.

“No sabemos si esto es un hospital o una escena de una película de terror”, expresaron los denunciantes para reflejar el nivel de indignación y frustración que atraviesa al personal de blanco.