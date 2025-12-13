Santiago se prepara para la XLVI edición de la Fiesta de la Tradición Misionera

El integrante del Club de Leones de Santiago, David Bolla, señalo que las actividades correspondientes a la Fiesta de la Tradición Misionera, se realizará el 29, 30, 31 de enero, y el 1 de febrero en el predio del Club situado a pocos metros de la Ruta PY 22. Para esta edición se incorporan nuevos programas, como también mejoras para dar mayor comodidad al público.

Las actividades que forman parte de una extensa programación se podrán en marcha el jueves 29 de enero con la segunda edición de enduro, la misma consiste en un recorrido y resistencia de 50 kilómetros en caballo. Además, para esta ocasión se implementará una nueva competencia de campo que tendrá una importante premiación económica. También se realizará remate de animales equinos y vacunos.

El viernes 30, en el ruedo central, se efectuará prueba de aparte campero, con la participación de la Asociación de Caballos Criollos. El evento permite a los participantes sumar puntos para la competencia nacional que se desarrollará en julio del 2026 en Mariano Roque Alonso. La jornada culmina con un festival donde se prevé artistas nacionales e internacionales. Próximamente se anunciarán los artistas contratados.

El sábado 31 en el ruedo central se realizará el tradicional desfile de carrozas y caballerías, al término de esta actividad arrancará el festival de la Fiesta de la Tradición Misionera. El domingo 1 de febrero, desde la mañana se podrá ver la destreza del hombre de campo en la doma de potros y toros.

