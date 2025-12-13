Nacionales
Calles en pésimo estado en la frontera entre Luque y San Lorenzo

Calle Singapur casi Japón, en el barrio Laurelty de San Lorenzo, en pésimo estado.
El barrio Laurelty de San Lorenzo, a pocas cuadras de Luque, cuenta con calles en pésimo estado, cuya situación se agrava aún más con las lluvias.

Por ABC Color

La calle Singapur casi Japón, del barrio Laurelty de San Lorenzo, es solo una muestra de la desidia municipal. Vecinos se quejan de las promesas inconclusas.

Los pobladores manifiestan que la Essap hizo obras de cambio de caños pero que después las calles quedaron en muy malas condiciones, intransitables en días de lluvia.

Exigen que las autoridades municipales se hagan cargo de las mejoras en las calles, como lo prometieron en campaña.

Indican que ni siquiera las veredas pueden ser utilizadas, ya que se encuentran bajo agua.

El mayor peligro corren niños y adultos mayores que deben sortear el camino para salir o entrar a su domicilio, con el riesgo de una caída.

Los automóviles ya no utilizan este tramo y personas de la zona deben estacionar a una o dos cuadras de su casa, apeligrando su bien material ante la inseguridad.

Las calles aledañas no corren con mejor suerte, se encuentran en la misma situación, e incluso, peor.

Exigen que el intendente Felipe Salomón cumpla sus promesas y se haga cargo del arreglo de las calles.