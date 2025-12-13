Calles en pésimo estado en la frontera entre Luque y San Lorenzo

La calle Singapur casi Japón, del barrio Laurelty de San Lorenzo, es solo una muestra de la desidia municipal. Vecinos se quejan de las promesas inconclusas.

Los pobladores manifiestan que la Essap hizo obras de cambio de caños pero que después las calles quedaron en muy malas condiciones, intransitables en días de lluvia.

Exigen que las autoridades municipales se hagan cargo de las mejoras en las calles, como lo prometieron en campaña.

Indican que ni siquiera las veredas pueden ser utilizadas, ya que se encuentran bajo agua.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El mayor peligro corren niños y adultos mayores que deben sortear el camino para salir o entrar a su domicilio, con el riesgo de una caída.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Estas líneas de buses ofrecerán “transbordo gratuito”, según Cetrapam

Los automóviles ya no utilizan este tramo y personas de la zona deben estacionar a una o dos cuadras de su casa, apeligrando su bien material ante la inseguridad.

Las calles aledañas no corren con mejor suerte, se encuentran en la misma situación, e incluso, peor.

Exigen que el intendente Felipe Salomón cumpla sus promesas y se haga cargo del arreglo de las calles.