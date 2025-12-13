Nacionales
13 de diciembre de 2025 - 10:49

Segunda jornada de Battilana de noche en el Mercado 4 de Asunción: esperan vender mucho

Fachada del edificio central del Mercado Municipal N° 4 de Asunción.
Fachada del edificio central del Mercado Municipal N° 4 de Asunción.LUIS LÓPEZ NERY HUERTA

Dentro del marco de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la zona de Battilana hasta Rodríguez de Francia, en el Mercado 4 de Asunción, cuenta con horario extendido hoy, sábado.

Por ABC Color

Battilana de noche” se denomina el horario extendido en el Mercado 4 de Asunción, donde los vendedores ofertan sus productos hasta las 21:00 horas, este sábado. Ayer se desarrolló la primera jornada.

Prendas, perfumes, calzados, electrónica, así como frutas y verduras, estarán disponibles a la venta este sábado, en la segunda jornada de “Battilana de noche”.

Los permisionarios comentan que tienen prendas desde G. 35.000, en el caso de bermudas y remeras.

Los calzados deportivos se encuentran desde G. 80.000 hasta G. 120.000 y los jeans desde G. 60.000.

El producto estrella es la bermuda, especialmente para las fiestas de Navidad y Fin de Año, con los colores característicos: rojo, amarillo, verde y blanco.

Lejos de las tradiciones de otros países, donde buscan ropas abrigadas y pijamas navideños, en Paraguay se prefiere la ropa cómoda y ligera.

La ropa interior forma parte del outffit, ya que depende del color que se elija para lo que se pretende para el siguiente año:

  • Rojo: simboliza el amor, la pasión, la fuerza y la vitalidad. Es ideal si buscas encontrar pareja o fortalecer una relación existente.
  • Amarillo: representa el dinero, la prosperidad, la abundancia y el éxito en los negocios. Es el color predilecto para atraer la buena fortuna económica.
  • Blanco: atrae la paz, la armonía, la esperanza y la salud. Simboliza nuevos comienzos y la pureza, como un “lienzo en blanco” para el nuevo año.
  • Verde: se asocia con la salud, la esperanza, la calma y el crecimiento personal. Es una buena opción si tu prioridad es el bienestar físico y emocional.
  • Azul: fomenta la confianza, la tranquilidad y la seriedad. Ayuda a atraer la claridad mental y la consecución de objetivos.
  • Naranja: simboliza el entusiasmo, la vitalidad y la creatividad. Perfecto para quienes buscan un impulso de energía y alegría en sus vidas.
  • Rosa: tradicionalmente relacionado con el amor y la suavidad, representa la apertura a nuevas oportunidades y el bienestar general.