Segunda jornada de Battilana de noche en el Mercado 4 de Asunción: esperan vender mucho

“Battilana de noche” se denomina el horario extendido en el Mercado 4 de Asunción, donde los vendedores ofertan sus productos hasta las 21:00 horas, este sábado. Ayer se desarrolló la primera jornada.

Prendas, perfumes, calzados, electrónica, así como frutas y verduras, estarán disponibles a la venta este sábado, en la segunda jornada de “Battilana de noche”.

Los permisionarios comentan que tienen prendas desde G. 35.000, en el caso de bermudas y remeras.

Los calzados deportivos se encuentran desde G. 80.000 hasta G. 120.000 y los jeans desde G. 60.000.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Habilitarán el Mercado 4 de noche: estas serán las fechas

El producto estrella es la bermuda, especialmente para las fiestas de Navidad y Fin de Año, con los colores característicos: rojo, amarillo, verde y blanco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lejos de las tradiciones de otros países, donde buscan ropas abrigadas y pijamas navideños, en Paraguay se prefiere la ropa cómoda y ligera.

La ropa interior forma parte del outffit, ya que depende del color que se elija para lo que se pretende para el siguiente año: