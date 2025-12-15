Asunción: “cementerio de autos” sigue causando problemas

Pese a que llevan más de un año realizando denuncias, vecinos de la calle Rafael Barret afirman que nunca obtuvieron respuestas de la Municipalidad de Asunción. Autos averiados y chocados ocupan casi toda esa cuadra, tanto calles como veredas, según los reportes.

Los vehículos ya fueron prácticamente rapiñados en esa zona, muchos están con vidrios rotos y con varias partes que fueron sustraídas. Están llenos de basuras y se convierten hasta en vertederos de mosquitos.

Lea más: Codeasu presenta cinco proyectos para “Transformar Asunción”

Los autos abandonados se fueron acumulando a lo largo de los meses y los trabajadores y pobladores lamentan que se ocupan espacios importantes para estacionar.

¿Dónde realizar la denuncia?

Si bien son muchas las denuncias de falta de respuestas, la Municipalidad de Asunción señala que para denuncias de vehículos abandonados, se debe llamar al*916. La otra forma de realizar el reporte es a través de la página web de la Municipalidad de Asunción, que es “www.asuncion.gov.py”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: PMT Asunción: instan a denunciar autos abandonados

La tercera opción es mediante la presentación de una nota con la firma de los vecinos en la Dirección de Tránsito de la comuna.

Unite al canal de ABC en WhatsApp