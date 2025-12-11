Codeasu presenta cinco proyectos para “Transformar Asunción”

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) anunció la realización de un foro de fin de año titulado “Asunción: Proyectos que Transforman la Ciudad”. El evento, convocado para el lunes 15 de diciembre, busca ser un espacio fundamental para la modernización y mejora de la capital a través de la presentación de cinco iniciativas de alto impacto.

El foro está diseñado para abordar los principales proyectos propuestos por Codeasu, con el fin de mejorar la calidad de vida en la capital. La convocatoria está dirigida a socios, autoridades nacionales y municipales, representantes del sector privado, entre otros.

El propósito principal del encuentro es crear un espacio de información, articulación, comunicación y diálogo entre diversas entidades, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, el Gobierno Nacional, la Municipalidad de Asunción, el sector empresarial y actores públicos y privados.

La finalidad de este diálogo es conocer, compartir y coordinar los programas e iniciativas orientados a la Revitalización Integral del Centro Histórico de Asunción. Desde Codeasu señalan que se busca promover acciones conjuntas que impulsen la recuperación urbana, la reactivación económica, la mejora del hábitat y la puesta en valor del patrimonio cultural y arquitectónico.

Agenda del encuentro

En un comunicado de prensa, Codeasu explicó que a partir de las 18 horas se presentarán los proyectos estratégicos:

Proyecto Resiliencia Urbana para la Franja Costera, bajo la dirección del Banco Mundial (BM) y el Ministerio de Obras Públicas (MOPC).

Proyecto Reconversión del Puerto de Asunción, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Desarrollo Urbano Privado , a cargo de Distrito Perseverancia.

Mecanismo de Gestión de l Plan Maestro de la Franja Costera de Asunción, de Codeasu.

Reforma y Modernización de la Municipalidad de Asunción, también de Codeasu.

Tras las presentaciones, se abrirá un espacio a las 19:15 para intervenciones y diálogo, permitiendo el intercambio de opiniones entre asistentes y expositores.

Datos del evento

El foro se llevará a cabo el lunes 15 de diciembre de 2025, a partir de las 18 horas hasta las 20:00 horas en la sede del Centro Paraguayo de Ingenieros, ubicado en Avda. España 959 c/ Washington.

Este evento tendrá un formato de foro ciudadano abierto, plural y participativo, orientado a todos los actores comprometidos con el presente y futuro de Asunción. El público convocado incluye a organizaciones de la sociedad civil, como fundaciones, colectivos y entidades barriales.

Los gremios empresariales vinculados al comercio, la construcción, el turismo y los servicios, así como las autoridades e instituciones públicas de nivel municipal, metropolitano y nacional, también están invitadas.

Asimismo, se espera la presencia de representantes de instituciones académicas, centros de investigación y universidades, además de empresas privadas, vecinos, especialistas y cualquier persona interesada en la revitalización del Centro de Asunción.