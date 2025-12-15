“Cementerio” de vehículos en barrio residencial de Asunción

En enero de este año, ABC publicaba la problemática de un barrio residencial de Asunción, donde toda una calle alberga a vehículos abandonados en la vía pública. Las denuncias fueron realizadas, aseguran vecinos, sin embargo, la comuna capitalina no resuelve.
Sobre la calle Rafael Barret y RI 18, se encuentra un “cementerio de vehículos”, según lo denominan los pobladores de la zona.
Sobre ambas calzadas de la calle se encuentran abandonados 22 vehículos, muchos con chapa.
Indican que existe un desarmadero en la zona, por lo que se presume que son los responsables de dejar ahí los vehículos.
Lea más: PMT Asunción: instan a denunciar autos abandonados
Respuesta de la PMT
El inspector Marcos Maidana, de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), explicó que se debe realizar la denuncia vía online o en los centros municipales habilitados.
“Pueden acercarse a la Municipalidad de Asunción con imágenes, ubicación exacta y nosotros nos apersonamos, hacemos una notificación, transcurrida esa notificación cuando no se retira el vehículo, una vez notificado, nosotros ya lo retiramos de la vía pública”, especificó.
Sin embargo, agregó que están abarrotados en cuanto a espacio físico en el Corralón y anunció que se realizará un “remate de chatarras”.