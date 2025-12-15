“Corrupción estructural”: médicos piden intervención administrativa del Ministerio de Salud

En su comunicado número 24 de una serie de denuncias, el Círculo Paraguayo de Médicos solicita al presidente Santiago Peña la intervención administrativa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS).

Los médicos vienen alertando sobre un “patrón de corrupción estructural”. En esta ocasión, denuncian la contratación de personal médico sin competencias mínimas en hospitales de cabecera y servicios esenciales, así como la incorporación de profesionales sin la especialidad requerida para las Unidades de Salud Familiar (USF).

“Estos hechos, junto con prácticas irregulares en instancias como Fonaress, la Superintendencia de Salud y otros órganos dependientes, no constituyen casos aislados, sino manifestaciones de un problema transversal: la corrupción estructural en el sistema de salud del país”, señalan.

Agotadas las vías ordinarias

Según el Círculo de Médicos, ya agotaron todas las vías ordinarias disponibles, pero no han sido escuchados. Por ello, consideran que corresponde recurrir a una “medida excepcional”: la intervención del MSPBS.

“La intervención no constituye una sanción política ni una disputa partidaria, ni implica disolución institucional o privatización. Es una herramienta excepcional mediante la cual el Estado sustituye temporalmente a las autoridades de una institución cuando esta ha perdido, de forma grave y persistente, su capacidad de cumplir su función, con el fin de restablecer la legalidad, la rectoría y la protección del interés general”, aclaran.

Solicitudes concretas

El Círculo de Médicos pidió al presidente Peña que disponga la intervención administrativa y la conformación de una Comisión Nacional de Intervención con un plazo inicial de 90 días.

Asimismo, solicitó a los partidos políticos con representación parlamentaria, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía, “adherir y acompañar esta solicitud como una causa nacional”.