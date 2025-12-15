“Cráter” en vereda del microcentro: peligro para transeúntes

Sobre la calle 14 de Mayo casi Presidente Franco, al lado de la Casa de la Independencia un enorme pozo se encuentra en la vereda. Ciudadanos de a pie cuestionan la falta de arreglo.

Sobre la misma vereda donde se encuentra el emblemático Museo Casa de la Independencia, visitado por cientos de turistas, especialmente en esta época, la vereda se encuentra en “reparación” desde hace varios días, denuncian.

Ciudadanos piden a la Municipalidad de Asunción que se haga cargo de poner en condiciones las zonas más transitadas de la capital.

Es un peligro para cualquier persona, pero sobre todo, para las que tienen alguna discapacidad, ya que se observa que es un pozo profundo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Video: PMT “despeja” las veredas de Asunción ocupadas por motos

Desde la comuna capitalina indican que se trataría de un trabajo de la ANDE, que solucionaría el problema lo antes posible.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro punto, no menor, es que no existe señalización alguna, lo que agrava la situación. Además, la mencionada calles es muy transitada y los peatones deben bajar a la calle para seguir su camino, en medio de bocinazos y vehículos en marcha.