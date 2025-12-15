El antiguo Buen Pastor abre sus puertas por una semana para contar 106 años de historia

El Ministerio de Justicia, en colaboración con diversas instituciones, inauguró hoy una semana de puertas abiertas en la antigua cárcel de mujeres Buen Pastor. Esta iniciativa busca ofrecer a la ciudadanía una visión histórica y cultural del emblemático edificio.

También se permitirá a los visitantes recorrer sus instalaciones, conocer los testimonios de mujeres que estuvieron privadas de libertad y explorar el legado de 106 años de historia.

El evento, que estará abierto hasta el 21 de diciembre, y se ofrecerá un recorrido guiado por las celdas de reclusión, donde estuvieron detenidas muchas mujeres a lo largo de los años. Los visitantes también podrán disfrutar de representaciones teatrales y relatos en vivo.

El horario de apertura será de lunes a viernes de 15:00 a 20:00, con una extensión a los fines de semana de 10:00 a 20:00. La entrada es gratuita.

Cuál es el futuro del Buen Pastor

Aunque esta exposición es temporal, el Ministerio de Justicia ya está trabajando en un plan para el uso futuro del predio. Rodrigo Nicora, ministro de Justicia, confirmó que se presentarán diversas alternativas para dar un uso adecuado al espacio.

Se habló de la posibilidad de transformarlo en un centro cultural, aunque no se descarta que se exploren otras opciones que puedan beneficiar a la comunidad.

Nicora también abordó los avances en el nuevo Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (COMPLE), ubicado en Emboscada.

Después de los desafíos logísticos y operativos iniciales, como problemas con el suministro de agua y alimentación, el ministro aseguró que estos inconvenientes ya fueron subsanados.