Desde hoy se habilita la exposición “Memorias del Buen Pastor: 106 años de Historia”

El expenal del Buen Pastor reabre sus puertas, esta vez para exponer al público la muestra “Memorias del Buen Pastor: 106 años de historia”. La exposición artística permanecerá abierta desde hoy hasta el domingo 21 de diciembre. El evento es abierto a toda la familia, con entrada libre y gratuita.

Esta exposición es organizada por el Ministerio de Justicia y el Proyecto Social Corazón Libre del Movimiento Peregrino, con apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, Municipalidad de Asunción, Centro de Estudios Judiciales y financiado por la Unión Europea.

“Hoy tenemos la inauguración, que va a ser de 18:00 a 20:00. A partir del martes hasta el viernes el horario va a ser de 15:00 a 20:00 y el sábado y domingo extendemos un poco más el horario, ya que va a ser de 10:00 a 20:00″, comentó Natalia Acuña, voluntaria.

Seguido señaló que también se tendrá una muestra artística denominada Habitad, que cuenta con la colaboración de la curaduría artística Betania Ruttia, artista visual formada en Barcelona, y la curaduría histórica de Juan Marcos González, investigador especializado en historia penal y penitenciaria.

“El miércoles y el jueves vamos a tener conversatorios, donde vamos a contar con juezas de ejecución, exdirectoras del penal, con historiadores y una monja de la Congregación Fundadora de la casa del Buen Pastor. Recordemos que al inicio, este lugar fue un convento”, finalizó.

Otra muestra destacada que se podrá observar es en el lugar es “Retratadas desde adentro”, de la reconocida fotógrafa con más de 50 años de trayectoria Francene Keery.

La muestra reúne diferentes artistas nacionales, que presentarán sus obras entre fotografía contemporánea, archivos históricos, obras creadas y escritura creativa de mujeres privadas de libertad en talleres facilitados por escritores paraguayos.