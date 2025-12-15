Essap inicia cortes del servicio a morosos

Desde la fecha, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay comenzará a realizar los cortes del servicio de agua potable a los usuarios con tres o más facturas vencidas por falta de pago.

Los barrios donde se empezará con esta medida son Ricardo Brugada, San Felipe, San Roque, San Vicente, Vista Alegre, Mburicaó, General Caballero, Pinozá, Ciudad Nueva, Las Mercedes, Mariscal López, Jara, Virgen del Huerto y Banco San Miguel.

Quienes hayan abonado antes de las 15:00 (facturas pendientes más tasa de reconexión) serán reconectados el mismo día.

Para quienes hayan abonado después del horario mencionado, la reconexión del servicio se le realizará al día siguiente.

Para regularizar las deudas, las redes de cobranza habilitadas son Aquí Pago, Pago Express, Pago Móvil, Zimple, Practipago, Infonet Cobranzas, Wepa y Auto Essap.