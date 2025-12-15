Imputan a Orlando Arévalo y a dos exmagistradas por presunta coima

Los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Luis Piñánez imputaron por presunto cohecho pasivo agravado (coima) al exdiputado (ANR-HC) y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Orlando Gabriel Arévalo Zielanko, en calidad de autor, y a Guido Javier Díaz Domínguez, en calidad de cómplice, como derivación de los chats filtrados del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes, en el marco de la investigación denominada #LaMafiaManda.

Igualmente, los representantes del Ministerio Público imputaron a las exjuezas de Sentencias de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda, por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal y prevaricato; y Ana Graciela Aguirre Núñez, por los hechos de cohecho pasivo agravado y prevaricato.

En el caso de Silva y Aguirre, formaron parte del Tribunal de Sentencias de Pedro Juan Caballero, que absolvió de culpa y reproche y ordenaron la libertad de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, sindicado como el autor intelectual del homicidio del periodista de fronteras Leo Veras.

Para los encausados Orlando Arévalo, Guido Díaz, Ana Aguirre y Carmen Silva, los fiscales solicitaron la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva al juzgado penal de garantías de turno.

Lalo Gomes fue acreedor de Arévalo a cambio de “ayuda”

De acuerdo con los datos de la investigación fiscal, el 8 de septiembre de 2023, Orlando Arévalo, entonces titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), habría pedido -vía mensajes de WhatsApp- al entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, el endoso de tres cheques por valor de G. 202.000.000, como garantía para acceder a un crédito, en contraprestación de un pedido de ayuda hecho por el legislador, consistente en ayudar a una persona que entonces estaba enjuiciada por el órgano.

Establecidas las condiciones, Eulalio Gomes le compartió a Orlando Arévalo el contacto de Guido Díaz, indicándole que él le ayudaría con el otorgamiento del crédito y que le saldría de garante.

En otro momento, Lalo Gomes le consultó a Arévalo si ya conversó con Guido Díaz, a lo que Arévalo le dijo que no le estaba respondiendo. Luego de esto, Gomes le pidió al entonces titular del JEM que le envíe fotos de los cheques. Es así que Arévalo remitió imágenes de tres cheques a la vista del Banco Nacional de Fomento (BNF), uno por G. 160.000.000; otro por G. 21.000.000 y el último de G. 21.000.000, totalizando la suma de G. 202.000.000.

El lunes 11 de septiembre de 2023, a las 7:48, Guido Díaz le escribió a Eulalio Gomes consultándole si le podía llevar los cheques; a las 10:35, Gomes le consultó a Orlando Arévalo sobre los cheques que debía firmar a lo que le responde que tiene Guido Díaz; y a las 11:12, Gomes envió las fotos de los cheques ya firmados con el endoso.

Lalo Gomes pidió a Arévalo por fiscala enjuiciada

Ese mismo 11 de septiembre, Eulalio “Lalo” Gomes se comunicó con Orlando Arévalo y le solicitó que le reciba a la fiscala Stella Mary Cano, a lo que Arévalo le indicó que la recibiría a las 19:00, en su casa, en la ciudad de Lambaré. La agente fiscal estaba enjuiciada entonces y el 12 de ese mes se trataba su caso.

Mientras Eulalio “Lalo” Gomes intercedía por Stella Mary Cano, Guido Díaz le avisó que el dinero ya había sido depositado en al cuenta de Orlando Arévalo.

El 3 de noviembre, la fiscala Stella Mary Cano se comunicó con Eulalio “Lalo” Gomes a fin de que él pueda interceder en su caso, señalándole que se iba a pedir su suspensión a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Ya el 5 de marzo de 2024, Lalo Gomes le escribió un mensaje a Stella Mary Cano diciéndole: Felicidades!, al tiempo de informarle que estuvo reunido con Orlando Arévalo. Después de estas acciones, el 21 de marzo, el Jurado nuevamente tocó el caso de Stella Mary Cano y resolvió aplicarle la sanción más leve, el apercibimiento, por el mal desempeño funcional.

“El análisis de estas conversaciones expuestas permite inferir que Orlando Arévalo solicitó la intermediación y aval a Eulalio Gomes a fin de que pueda acceder a un crédito a cambio de favorecer con su voto a una persona que estaba siendo enjuiciada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, según se expresa en la imputación.

Caso de la fiscala Katia Uemura

En la imputación presentada por la terna de fiscales, se hace mención también al caso de la fiscala de Pedro Juan Caballero Katia Uemura, quien conversó con el diputado Eulalio “Lalo” Gomes el 25 de agosto de 2023. El último le manifestó a la agente, que entonces estaba siendo procesada en el JEM, que el 28 de agosto le atendería el diputado y presidente del órgano Orlando Arévalo.

El 29 de agosto Eulalio “Lalo” Gomes se reunió con Orlando Arévalo, quien le habría dicho que iba a solucionar el caso. Esto fue transmitido por Gomes a Uemura, por mensajes de texto. En varias otras ocasiones, la fiscala y el diputado fallecido en 2024 llegaron a conversar.

En una de esas conversaciones, Eulalio Gomes le señaló a Uemura que estaba intercediendo por ella ante Orlando Arévalo para que le ayude. El 17 de octubre de 2023, Eulalio Gomes le dijo que a las 9:00 del 18 de octubre, iba a reunirse con Arévalo y después le avisaba. Luego de eso, ella le indicó “25 esta bueno ayúdame por favor”.

El 20 de octubre, Uemura nuevamente se reunió con Arévalo, en Lambaré, y tras esa reunión la fiscala le manifestó a Gomes que estaba con la esperanza que el señor cambie de idea, a lo que éste le contestó que iba a hablar otra vez con él.

Finalmente, el 19 de diciembre de 2023, Eulalio Gomes le reenvió un mensaje de Orlando Arévalo, que decía: “salió perfecto! Fue complicado pero bien! Terminó”, en referencia a lo decidido por el Jurado, cuando se archivó la causa en contra la fiscala Katia Uemura.

Magistrada mostró predisposición a Lalo Gomes a cambio de favores

Según se menciona en el escrito fiscal, entre marzo y diciembre de 2020 y de abril de 2021 a febrero de 2022, la entonces de sentencia Carmen Silva habría solicitado la intermediación de Eulalio Gomes para que, a través de su influencia política, le favorezca para acceder al cargo de juez penal de Garantías, a cambio de favorecer a personas procesadas judicialmente en causas en las que esta tenía intervención.

Es así que, y teniendo en cuenta esos antecedentes, se presume que la magistrada, siendo integrante y en otras ocasiones presidenta de tribunal de sentencias, habría resuelto en contra del derecho, favoreciendo a los procesados Anderson Ríos Villalba y Waldemar Pereira “Cachorrao”, por pedido de Eulalio Gomes.

Dichas peticiones hechas por la jueza Carmen Silva mostraban su predisposición para acceder a los pedidos que le llegase a hacer Eulalio “Lalo” Gomes, las cuales fueron expresadas a través de mensajes de la aplicación WhatsApp.

Entre los mensajes, por ejemplo, figura una conversación del 9 de setiembre de 2021, cuando la jueza le escribió a Eulalio Gomes que el director de penitenciarias Bazán y el de acá del Penal (de Pedro Juan Caballero) no quieren que se le traiga a Waldemar y que no quería hacer el juicio en Asunción con el fiscal Marcelo Pecci, porque le va a querer dar 20 años.

El ex diputado Eulalio Gomes le contestó si “ese es cachorrao?” y ella le confirmó que sí, pero que si él le dice no le traería. Finalmente, por Sentencia Definitiva Nº 136, de 11 de noviembre de 2022, el Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero, presidido por Carmen Silva, Ana Aguirre y Mirna Soto, por unanimidad, absolvió a Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão.

La jueza Carmen Silva también había alertado al diputado Eulalio “Lalo” Gomes sobre la presencia de comitivas, que realizarían 26 allanamientos para desmantelar el esquema de lavado de dinero de Jarvis Chimenes Pavão, en el marco de la operación Pavo Real Py I, ejecutada en julio de 2023.

Jueza también pidió ayuda de Lalo por su caso en el JEM

La imputación también describe que la entonces jueza de sentencia Ana Aguirre, conversó en varias oportunidades con Eulalio “Lalo” Gomes, por indicación de su colega Carmen Silva. En una de esas ocasiones, Aguirre solicitó a Gomes que intermedie ante el Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados, a cambio de tomar decisiones en causas penales que estén a su cargo y que eran del interés del exdiputado Eulalio Gomes.

En relación a la causa por presunta trata de personas contra Anderson Ríos Villalba, el 12 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le avisó a Eulalio Gomes que ese día iniciaba el juicio de Ríos, y que lo iban a absolver, y que le ayude a la jueza Ana Aguirre, quien estaba en el mismo tribunal, porque ellas dos son dos votos seguros.

Es así que, el 15 de octubre de 2021, la jueza Carmen Silva le informó a Eulalio “Lalo” Gomes que ya cumplieron con él, enviándole fotografías de la SD Nº 97 del 15 de octubre de 2021, firmada por Silva, Ana Aguirre y Marcelina Quintana. Con dicho fallo absolvieron a Anderson Ríos, y también, Silva le recordó que por eso debía ayudarle a Ana Aguirre.