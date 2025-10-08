Causa de “los chats de Lalo” contra Arévalo aguarda resolución de la Fiscalía

Conversaciones entre el diputado ya fallecido, Eulalio “Lalo” Gomes y el exdiputado Orlando Arévalo que obtuvo ABC Color, evidencian que presuntamente negociaron absoluciones a jueces y fiscales cuando Arévalo era miembro del JEM, coincidentemente con depósitos de cheques en fechas cercanas a nombre de Arévalo.

Estos chats fueron filtrados en el proceso de investigación al exdiputado Euladio “Lalo” Gomes, quien murió tras recibir disparos durante un allanamiento a su vivienda en Pedro Juan Caballero.

Sin embargo, según Guillermo Duarte Cacavelos, defensor de Arévalo en la causa abierta, solicitaron la desestimación, ya que en la investigación preliminar, los cheques que el juez Omar Legal concatenó con el supuesto beneficio que se le otorgó a la exfiscal Stella Mary Cano y otra jueza en el JEM, no tienen ninguna conexión.

“Lo que se comprobó es que esa es una operación de descuento. La persona que hizo la operación de descuento ya fue a declarar, la documentación ya se presentó y en consecuencia no existe evidencia que pueda sostener una sospecha respecto al exdiputado Arévalo en un contubernio o en algo raro por esos cheques entre Lalo Gómez, Arévalo y el JEM”, sostuvo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Arévalo tiene impedimento para asumir como concejal? Esto dice el TSJE

Préstamos entre Lalo y Arévalo

Siempre de acuerdo a la defensa de Arévalo, el exlegislador lo que hizo fue solicitar un crédito en el sistema financiero y ese crédito se hizo vía descuento de cheques.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que ocurrió es que el prestamista le pidió la garantía de otra persona para poder otorgarle el préstamo. ¿Y cuál era la garantía que él ofreció?, es la firma, el endoso de Lalo Gómez. Están acreditados los desembolsos y en consecuencia es una operación financiera que no tiene relación con el supuesto cohecho, soborno o tráfico de influencia que se le atribuyó en su momento por Omar Legal a Arévalo”, agregó Duarte Cacavelos.

Señaló que también presentaron una denuncia en contra de Omar Legal por manipulación de la evidencia digital y otros hechos punibles.

Sin embargo, por parte de la Fiscalía hasta el día de hoy no existe imputación en contra de Arévalo y debe responder el pedido de desestimación planteada hace un mes por la defensa. Además, la propia Fiscalía designó los mismos fiscales para investigar tanto la causa abierta contra Arévalo, como la denuncia presentada en contra de Omar Legal.

La causa se encuentra actualmente en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

Hoy un grupo de funcionarios de la Municipalidad de Lambaré se manifestó en contra de que Orlando Arévalo asuma como concejal en la Junta, siendo que es segundo suplente. El propio Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez consideró este hecho como un “avasallamiento” a la institución.