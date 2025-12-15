Madre pide al Ministerio de Salud medicamento para tratar leishmaniasis en una bebé

Una mamá relató que recurrió por segunda vez al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para pedir ayuda urgente en la compra de un medicamento para el tratamiento de su hija, una bebé de un año y cinco meses diagnosticada con leishmaniasis visceral y actualmente internada en el Hospital de Clínicas, en San Lorenzo.

Mirian Quintana detalló a ABC Color que ante la falta del medicamento anfotericina B liposomal, para continuar el tratamiento indicado por los especialistas, su hija no está en buenas condiciones.

Según explicó, su hija necesita un total de cinco frascos. Sin embargo, el hospital solo pudo proveer dos, debido a la falta de stock. Los tres frascos restantes deben ser gestionados a través del Ministerio de Salud.

Cada frasco del medicamento tiene un costo aproximado de G. 4 millones, lo que eleva el monto total a unos G. 12 millones.

“Ese remedio es el que le hace bien. Y ahora está muy pálida”, expresó Quintana.

Gestiones ante el Ministerio de Salud

La familia ya presentó en dos oportunidades la documentación ante el Ministerio de Salud y aguarda una respuesta oficial. “Hoy ya presenté otra vez los papeles y mañana me van a decir qué resolvieron”, comentó la madre.

De no contar con el medicamento, la niña deberá quedarse internada por al menos 21 días más, según le informaron los médicos, lo que agrava aún más la situación emocional y económica de la familia.

La mamá pidió la intervención del Ministerio de Salud para que se garantice el acceso al medicamento. “Yo quiero salvar a mi hija”, afirmó.