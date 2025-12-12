Video: piden sumario a jefa de UTI pediátrica de Clínicas por poner en riesgo a pacientes

La crisis en el Hospital de Clínicas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), se profundiza. A las graves denuncias por el vencimiento de insumos y medicamentos valorados en G. 2.207 millones según la Contraloría General de la República (CGR) y, la entrega de fármacos caducados a pacientes en terapia intensiva, se suma un hecho que constituye una “violación grave” de las normas de seguridad del paciente, denuncian.

La doctora Débora Núñez, médica intensivista pediátrica, quien denunció la entrega de medicinas vencidas para un niño con diagnóstico de cáncer desde la Farmacia Interna del Hospital de Clínicas, presentó también un “Pedido de Auditoría urgente, denuncia de hecho grave y requerimiento de sumario inmediato” contra la doctora Lorena Delgadillo, jefa de Departamento de Terapia Intensiva Pediátrica.

Según el documento que presentó Núñez y tiene fecha de mesa de entrada del 10 de diciembre, la jefa de la UCIP habría autorizado que personal de la Fundación “Nuestros Niños”, ajeno al hospital, utilice taladros y herramientas eléctricas de impacto en la puerta principal de acceso a la terapia de niños, pese a ser un área catalogada como “zona de máxima criticidad”. En este espacio se encuentran pacientes pediátricos inestables, ventilados, sedados, con riesgo vital y en soporte vital avanzado.

Un asueto ruidoso en el Hospital de Clínicas

El hecho ocurrió el pasado viernes 5 de diciembre, declarado asueto institucional por el Día del Médico (3 de diciembre). La doctora Núñez, contó a ABC que pese a no estar de guardia, acudió para verificar la condición de pacientes en extrema gravedad y se topó con el ruido de las perforaciones.

La intensivista afirma que estas perforaciones se realizaban con el único fin de colocar guirnaldas navideñas, y fueron ejecutadas sin notificación previa, plan de contingencia, aislamiento de ruido, autorización de Seguridad Ocupacional ni del Comité de Control de Infecciones ni evaluación de riesgo.

Núñez lamentó que, si bien la intención es festiva, la ubicación elegida fue la última puerta de acceso, de las tres que tiene la UCIP, a “escasas distancia de los pacientes”, exponiéndolos deliberadamente. “Los pacientes se debatían literalmente entre la vida y la muerte, por lo que ningún fin decorativo puede justificar esta conducta“, sentenció Núñez.

El impacto en pacientes críticos

La denuncia subraya la extrema gravedad de someter a estos pacientes a ruido abrupto y sostenido. Según la doctora Núñez, los efectos potenciales en los niños internados son alarmantes e incluyen:

Aumento del estrés fisiológico .

Riesgo de descompensación hemodinámica .

Riesgo de broncoespasmo , arritmias, crisis catecolaminérgicas .

Riesgo de despertar involuntario en pacientes sedados.

Riesgo de autoextubación accidental.

“En una Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica, cada vibración y cada ruido puede descompensar o matar a un paciente. Permitir taladros por colocar adornos navideños constituye una conducta incompatible con cualquier estándar médico, ético y legal, y exige una respuesta inmediata", declaró Núñez.

Denuncian responsabilidad del Decano

La médica intensivista extendió su denuncia al Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Osmar Cuenca, exigiendo que se determine quién solicitó, autorizó y permitió la intervención de la Fundación. Recordó que la supervisión de las áreas asistenciales recae sobre su autoridad.

Ante lo que calificó como una “flagrante falta de criterio clínico”, la doctora Núñez exigió la apertura inmediata de una auditoría y un sumario administrativo por negligencia grave. La denuncia subraya que se priorizó una decisión “discrecional” de decoración sobre la seguridad de los pacientes, incurriendo en una violación directa de las normas institucionales.

ABC intentó comunicarse con la doctora Lorena Delgadillo, jefa de la UCIP, pero tras atender una llamada inicial y alegar problemas de audio, cortó la comunicación. Desde entonces, no ha respondido a reiteradas llamadas ni a mensajes vía WhatsApp. Este medio permanece abierto a recibir su versión de los hechos.