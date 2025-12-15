Escándalo viral en Hospital de Trauma: Salud Pública confirma denuncia penal a la Fiscalía

Una intensa polémica se desató el fin de semana tras la viralización en redes sociales de un video, donde dos personas vestidas como personal de salud mostraban y describían con dramatismo las instalaciones del Hospital de Trauma “Prof. Dr. Manuel Giagni”, dependiente del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), calificando la situación interna del servicio como una “película de terror”.

Las imágenes y afirmaciones del video generaron una rápida reacción de la ciudadanía, que lamentaron el terrible estado del hospital público, que es el principal centro de referencia en trauma del país. El contenido del video, también generó una rápida respuesta por parte de la institución y del gremio de trabajadores.

Comunicados institucional y gremial refutan video

El mismo sábado, la Dirección del Hospital de Trauma emitió un comunicado oficial desmintiendo categóricamente las afirmaciones difundidas. Además, aseveraron que las personas que aparecen en el material audiovisual no pertenecen al plantel del nosocomio.

El comunicado indica también que se iniciaron las verificaciones internas para determinar cómo personas que serían ajenas a la institución pudieron acceder a áreas que se encuentran actualmente en refacción, según la Dirección del Hospital de Trauma.

A este pronunciamiento se sumó el comunicado del Sindicato del Hospital de Trauma, dado a conocer esta mañana, en el que se enfatizan varios puntos clave:

Refacciones y financiamiento: Ratificaron que el hospital está inmerso en un proceso integral de refacción con una inversión de aproximadamente G. 30 mil millones , con apoyo de la Itaipú Binacional, con el fin de fortalecer la infraestructura.

Camas y equipamiento: Aclararon que las supuestas “camas en desuso” mencionadas en el video están recién reparadas y habilitadas , formando parte de un plan preventivo ante situaciones de alta demanda o “código rojo”.

“Vapear” es esterilización: Respecto a la mención sobre “vapear”, indicaron que el vapor observado en el video corresponde al funcionamiento normal de la autoclave durante el proceso ininterrumpido de esterilización de materiales quirúrgicos.

En el documento, el gremio de salud rechaza firmemente cualquier intento de desinformación o desprestigio institucional, “especialmente cuando se realiza sin fundamento o mediante la suplantación de identidad del personal de salud”. El comunicado cerró con una defensa del hospital y la renovación del compromiso de seguir brindando atención de calidad en emergencias y urgencias.

Salud Pública anuncia investigación penal

Tras la viralización y los comunicados institucionales, el Ministerio de Salud anunció que se tomarán acciones legales. ABC consultó con Gustavo Irala, asesor jurídico de la Dirección de Asesoría Jurídica del MSPBS, quien confirmó que se ha iniciado una investigación interna y que, además, el hecho será comunicado al Ministerio Público.

Irala dijo que “se inició una investigación y también se va a comunicar el hecho al Ministerio Público”. Aseveró, que toda la información recabada hasta el momento “apunta a que no son funcionarios del hospital ni profesionales de la salud“, lo que agrava la situación, pues se trataría de una suplantación de identidad para ingresar al centro asistencial y grabar el material.