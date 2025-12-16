El verdadero significado de la Navidad: instan a seguir las tradiciones, pero, darle mayor importancia a la fe

Teniendo en cuenta lo comercial que se volvió la Navidad, ABC Digital se comunicó con un sacerdote y un pastor, que reflexionan sobre el verdadero sentido de esta fecha, tan importante para el cristianismo.

Para el pastor de la Iglesia Piedras Vivas de San Lorenzo, Pablo Tufari, la Navidad va más allá de las tradiciones, de lo comercial, las tendencias consumistas, el caos o la añoranza debido a la ausencia de seres queridos.

“Si bien es una magnífica oportunidad para pasar en familia o junto a seres queridos, la Navidad no se trata de ropas, de cenas ni aun de nosotros mismos, puesto que la Navidad se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo hasta nosotros”, explica.

Agrega que es una de las fechas más importantes para el mundo, más allá de que se discuta si la misma -el 25 de diciembre- es o no es, la fecha exacta en la cual se produjo el acontecimiento, o bien, pudo haber sido en otra época del año.

“Lo central e importante es que Dios, un día envió a su único Hijo para pagar el precio por nuestros pecados, por intermedio de la virgen María, quién fue una gran sierva escogida por Dios para un propósito divino, utilizando también a José (para tomarla por esposa) un varón que aceptó la voluntad de Dios en obediencia, formando así un matrimonio de gran fe en Dios”, señaló.

También manifestó que la Navidad es más que un pesebre tierno y emotivo, puesto que Cristo vino al mundo como una misión: “pagar nuestros pecados en la cruz del calvario”.

“La navidad nos permite celebrar a Cristo en nuestras vidas, permitiendo que transforme nuestras vidas ordinarias en vidas extraordinarias, así como lo permitieron José y María, aquellos pastores y aquellos magos que visitaron el establo: creyendo en el Salvador del mundo, en que confiaron y depositaron su fe.

Que esta navidad no solo sea recordar a Cristo, sino que lo celebremos en nuestras vidas”, indicó.

Dejás atrás el consumismo

El sacerdote Freddy Romero, de la capilla del barrio Santa Ana y capellán de la penitenciaría de Tacumbú, señala que la Navidad nos hace recordar que Dios se hizo hombre por el amor que nos tiene.

“El Creador nos demuestra que la verdadera felicidad no se encuentra en las grandes y extraordinarias cosas o acciones, sino en lo simple, pues, el Niñito Jesús que ha nacido en el pesebre es el que nos revela que el verdadero gozo lo hallamos en la simplicidad de lo cotidiano. Dios, siendo el Todopoderoso no buscó sorprenedernos con fenómenos extraordinarios para llamar nuestra atención, al contrario se ha hecho una tierna criatura para manifestarnos que el verdadero amor implica hacerse pequeño, y que la grandeza de la vida no implica ser servido sino servir a los demás”, reflexionó.

Instó a dejar de lado el consumismo y centrarse en purificar el corazón dejando de lado el odio, la venganza, la rabia, la corrupción, la soberbia, el egoísmos y la injusticia.

“El mejor pesebre para recordar el nacimiento del Niño Jesús debe ser nuestro corazón, pues, lo que Dios realmente quiere es renacer en nuestras vidas para concedernos su bendición y la suficiente fortaleza espiritual y física para afrontar los desafíos que se presentan en la vida. Que esta Navidad nos traiga paz, alegría, felicidad y la bendición que más necesitamos”, señaló.