Organizaciones sociales presentaron acción de inconstitucionalidad contra la “ley garrote”

Organizaciones sociales se manifestaron en la mañana de este martes en la Plaza de la Justicia y presentaron una acción de inconstitucionalidad en el Palacio de Justicia contra la denominada Ley Garrote.

Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), explicó: “Presentamos una acción de inconstitucionalidad contra la ‘ley garrote’ y su reglamentación. Somos 33 organizaciones que trabajamos en el territorio, que trabajamos con comunidades y nos vemos muy afectados con esta ley inconstitucional”.

En la manifestación participaron las redes de Derechos Humanos, Derechos a la infancia y a la adolescencia, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones feministas, por los derechos sexuales y reproductivos, organizaciones por los derechos por la paz y la justicia, entre otras.

“Esta es una ley que afecta directamente a la asociación y participación de toda la ciudadanía en nuestro país. Estamos pidiendo a la Corte que revise la constitucionalidad de la misma y que ordene inmediatamente los efectos de la misma, hasta tanto se decida el fondo de la cuestión”, mencionó Leguizamón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ley garrote anti-ONG: los puntos polémicos de la reglamentación, según abogado

“La ley establece controles excesivos y busca instalar registros que ya existen. Además, castiga la posibilidad de organizarse para participar políticamente y poder exigir derechos. Con esto buscan desalentar la asociación, la organización y la participación política", finalizó.