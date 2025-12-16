Premian a joven  santaniana como mejor emprendedora del año 2025

Camila Giménez forma parte del Centro de apoyo al emprendedor que funciona en una de las oficinas de la Municipalidad de Santaní. La misma tiene una pequeña casa comercial denominada, Muri Cake House, donde se dedican a elaboración de todo tipo de alimentos de confitería y bocaditos salados, como los principales productos que son distribuidos a nivel local.

Como ganadora del premio de mejor emprendedora del año, el Ministerio de Industria y Comercio, le otorgó un premio de G. 15.000.000 que serán invertido en el mejoramiento del local comercial, principalmente para la compra de algunos artículos para la elaboración de los productos que ofrece a sus clientes, según manifestó la joven.

Al ser consultada con respecto al reconocimiento de parte del MIC, la protagonista señaló que se siente muy contenta por el premio y reconocimiento obtenido que le reconforta bastante para seguir en el emprendimiento en el que viene trabajando con otras jóvenes de Santaní quienes en su mayoría son estudiantes de la secundaria universitarias, explicó.

Muy feliz por el reconocimiento

“En realidad estoy muy feliz como joven santaniana por el reconcomiendo de una institución tan importante cuál es el Ministerio de Industria y Comercio, atendiendo de que a través de este tipo de incentivos muchos jóvenes emprendedores se van a interesar de involucrarse en alguna actividad comercial como su fuente de ingreso y no depender de otras personas para ganarse su propio dinero trabajando en su propia casa sin salir de su ciudad”, aseveró Camila.

Muchos emprendedores

Por su parte, la encargada del Centro de apoyo al Emprendedor que funciona en una de las oficinas de la Municipalidad de Santaní, Julia Duarte, manifestó que a parte de la señorita Camila Giménez, que es integrante de un importante grupo de expendedores que viene trabajando desde el 2023 en la elaboración de una gran variedad de productos a través de las constantes capacitaciones que reciben con los profesionales enviados por el MIC, refirió.