Solo 26,8% de los papás biológicos participa en la educación de sus hijos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Fondo de Naciones para la Infancia (UNICEF), presentaron esta mañana datos actualizados sobre el Desarrollo Infantil Temprano en Paraguay.

Los resultados son derivados de un módulo aplicado en la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) durante el segundo trimestre del año 2025, según informaron las autoridades.

Con este módulo, se evalúa el desarrollo de niños y niñas de entre 24 y 59 meses de edad (2 y 4 años de edad), en tres aspectos; el aprendizaje, el bienestar psicosocial y la salud.

De acuerdo con estos datos, el 24,4% de los hogares en Paraguay tienen niños y niñas menores de 5 años a quienes fue aplicado el módulo de Desarrollo Infantil Temprano y en más de 8 de cada 10 hogares las preguntas fueron respondidas por la madre biológica.

Estadísticas

La población de niños y niñas menores de 5 años se distribuye de manera equilibrada entre ambos sexos: 50,1% son niños (243.527) y 49,9% son niñas (242.760), de acuerdo con el INE.

Según el informe, la participación materna en actividades de apoyo al aprendizaje de niños en esta franja etaria, creció significativamente en 22,6 puntos porcentuales, “consolidándose como pilar fundamental del desarrollo infantil”.

De un 44,2% de participación de la madre biológica en cuatro actividades o más de los hijos de 3 a 4 años en el 2016, en el 2025, la cifra ascendió a un 66,8% de mamás.

Mientras que la participación de las madres en la educación de sus hijos asciende a 66,8% de la población encuestada este año, la participación de los padres biológicos en el apoyo al aprendizaje de sus hijos de 3 a 4 años es de apenas el 26,8%.

Índice de desarrollo infantil temprano

De acuerdo con las estadísticas, El 79,3% de los niños y niñas de 24 a 59 meses presenta un desarrollo adecuado en Paraguay, teniendo en cuenta los tres enfoques de aprendizaje, salud y el bienestar psicosocial.

Los niños de 2 años presentan el índice más alto (86,7%), mientras que a los 3 y 4 años se observa una disminución, 75,2% y 76,2% respectivamente.

“Que cada indicador sea una oportunidad para mejorar servicios, ampliar coberturas, fortalecer programas de apoyo a las familias y generar condiciones para crecer en Paraguay, sea en el campo o en la ciudad, en contextos indígenas o urbanos, y que no determine diferencias en el acceso al derecho al pleno desarrollo”, aseguró sobre el informe Rosana Vega, representante en Paraguay de la Unicef.