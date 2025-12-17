Bomberos Voluntarios de San Ignacio harán colecta para sostener el servicio operativo

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San Ignacio, departamento de Misiones, se encuentran preparando una nueva edición de su colecta anual de fin de año. La iniciativa no tiene una meta económica específica, pero apunta a recibir el apoyo y la colaboración de la ciudadanía en general para fortalecer la labor que realizan.

La actividad se estará desarrollando los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre. Durante ambas jornadas, los voluntarios estarán apostados en los principales semáforos de la ciudad y también recorrerán los distintos barrios con sus alcancías, indicó el comandante de la unidad, Guillermo Ramírez.

Lea más: Falta de desembolsos pone en crisis a Bomberos Voluntarios de San Ignacio

“Este viernes y sábado realizaremos una nueva edición de nuestra tradicional colecta de fin de año. En esta ocasión no tenemos una meta específica, pero el objetivo es recaudar todo lo posible para garantizar la sostenibilidad del servicio operativo de nuestra unidad, especialmente en esta temporada alta de accidentes de tránsito y siniestros en viviendas por diversos factores”, indicó Ramírez.

Toda persona que desee colaborar puede acercarse directamente a los voluntarios o realizar transferencias bancarias a través de la cuenta del Banco Familiar a nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Ignacio, número de cuenta 35-1587658, RUC: 80045278-0. La confirmación de la transferencia se puede realizar al 0972 232 998.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy